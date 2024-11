Dode vrouw (84) in appartement blijkt door zoon te zijn doodgestoken

De 84-jarige vrouw die in augustus dood werd gevonden in haar appartement in Oss blijkt doodgestoken te zijn door haar 61-jarige zoon, Marcelino B. uit Veghel. Dat bleek vrijdag in de rechtbank in Den Bosch tijdens een eerste, tussentijdse zitting.

De vrouw werd op vrijdagmiddag 16 augustus dood in haar flat aan de Beethovengaarde gevonden door agenten. Zij waren naar het appartement gegaan toen een kleindochter tevergeefs had aangebeld en het niet vertrouwde.

De vrouw werd dood werd gevonden in een huis aan de Beethovengaarde in Oss (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).