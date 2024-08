Vondst dode vrouw in appartement leidt tot verbazing en schrik

De bewoners van een appartementencomplex aan de Beethovengaarde in Oss zijn verbaasd en ook wel geschrokken. Vrijdagmiddag werd een 84-jarige bewoonster van een van de flats dood aangetroffen. De politie houdt rekening met een misdrijf en heeft een 61-jarige verdachte aangehouden.

Er wonen veel oudere mensen in het wooncomplex. Ze kunnen er met hun verstand niet bij. “Die mevrouw woont op de derde verdieping. Hoe kan iemand met kwaad in de zin daar komen”, vraagt een buurvrouw zich af. ” Wat er precies is gebeurd op de bovenste woonlaag van de enige flat in de straat, weten de medebewoners niet.

"Een kleindochter belde aan bij de vrouw, maar haar oma deed niet open."

Veel mensen kenden het 84-jarige slachtoffer wel van zien, maar veel verder dan een begroeting in de lift kwam het niet. De vrouw woonde er pas enkele jaren. Marianne Heijmans woont schuin onder de flat waar de vrouw is gevonden. “Gistermiddag belde er een jonge vrouw aan, die zei dat ze geen gehoor kreeg bij haar oma. Ik heb haar binnengelaten en gevraagd of ze het eng vond om alleen naar boven te lopen. Maar dat vond ze geen probleem. Daarna hoorde ik niks meer.” Korte tijd later stond de straat vol met politie. “Ze liepen in en uit en toen ik om half een naar bed ging, waren ze nog steeds bezig.” Op zaterdagmiddag staat er nog altijd een vrachtwagen van de forensische opsporing, maar veel onderzoeksactiviteit is er niet meer. Twee bewakers houden de boel rond het appartement in de gaten. Dan meldt zich een makelaar. Het appartement onder dat van de dode vrouw staat te koop en hij heeft een bezichtiging. “Die hebben we toch maar laten doorgaan.” De kandidaatkoper is ook gekomen. Hij laat zich niet afschrikken door de verhalen over de moord in het complex. “Zoiets kan overal gebeuren.” En met een knipoog voegt hij er aan toe: “ik neem aan dat de makelaar nu wel iets van de prijs afdoet.”

"Is het inbraak of iets in de relationele sfeer? Ik wil het weten."