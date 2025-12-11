Huilende en boze ouders doen verhaal bij start Helmondse kindermisbruikzaak

Afschuw, woede en verdriet wisselden elkaar af in de rechtszaal op deze eerste zittingsdag tegen leerkrachtondersteuner Wesley W. De Helmonder van 26 jaar wordt verdacht van het seksueel misbruiken van twintig jonge kinderen. Op de basisschool en als oppas. Ouders reageerden emotioneel tijdens hun spreekrecht: "We hebben een monster in huis gehaald", vertelde een van hen.

Ferenc Triki & Willem-Jan Joachems Geschreven door

W. stond donderdag voor het eerst voor de rechter in Den Bosch voor de misbruikzaak in Helmond. De 26-jarige Helmonder was een graag geziene gast in de wijk Brandevoort. Hij deed veel vrijwilligerswerk in de stad en de kinderen liepen met hem weg. Tijdens de zitting werden de vreselijke details van het misbruik besproken. Hoe hij de kinderen in de klas liet 'wiebelen' en hoe hij ze 'kriebelde'. W. geeft toe dat hij er soms een spelletje van maakte als hij over hun onderbroekje wreef of met zijn vingers hun geslachtsdelen aanraakte. Meisjes mochten meester Wesley zijn geslachtsdeel ook aanraken. Het ging W. om de opwinding, vertelde hij.

"Zij zat nog in de luiers."

De kinderen mochten er thuis niks over vertellen. "Het was hun geheimpje", vertelden meerdere kinderen later bij de politie. Het misbruik van W. duurde in totaal tien jaar. In de klas op de school waar hij werkte, kindcentrum Mondomijn in Helmond. Maar ook op zijn oppasadressen. Volgens de rechter had W. een voorkeur voor meisjes van tussen de 6 en 10 jaar. Maar er waren ook hele jonge slachtoffertjes vanaf twee jaar. "Zij zat nog in de luiers", zei de rechter vragend richting W.

"Die beelden hebben we gezien en staan op ons netvlies gebrand."

De 26-jarige leerkrachtondersteuner fotografeerde en filmde kinderen als hij aan ze zat. Ook had hij op mobieltjes, laptop en externe schijf 7000 foto's en 15.000 video's met kinderporno die niet door hemzelf zijn gemaakt. Hij downloadde de beelden via websites en ruilde ze weer met anderen. "Als je iets wil krijgen, moet je zelf ook leveren", zei hij. W. over de kinderporno op zijn computer: "Het was om te kijken of ik met het fysieke misbruik zou kunnen stoppen", antwoordde W. tegenover de rechter. "Daarna ben ik blijven zoeken." De rechter heeft de gedownloade beelden zelf niet gezien, maar wel de beschrijving gelezen in het dossier. Ze noemt het 'akelige beelden'. "Tot penetratie van kleine kindjes aan toe. Er zitten kleine kinderen van tussen de 0 en 2 jaar tussen."

W. verzekert de ouders van de slachtoffertjes dat hij geen bestanden van zijn eigen misbruik online heeft gedeeld. In de rechtbank waren de emoties regelmatig duidelijk hoorbaar en voelbaar. Vooral tijdens het spreekrecht van de ouders. Een vader vertelt dat hij samen met zijn dochter in de auto zat. "Pratend over het geven van knuffels. Ineens vertelde mijn dochter dat jij, Wesley, aan haar had gezeten", richt hij zich tot W. "Dit kan niet waar zijn, dacht ik. Ik dacht: misschien bedoelt ze iets anders. Niet dit."

"Jij hebt haar onschuld afgepakt."

W. bleef vaak wat voorovergebogen naar zijn tafel kijken. "Ik kijk je aan, durf jij mij ook aan te kijken, Wesley?", zegt een vader tijdens zijn slachtofferverklaring. Toen draaide Wesley even zijn hoofd. "Wij als ouders moeten leven met het schuldgevoel dat we een monster in huis hebben gehaald om op ons meest dierbare te passen. Jij vond het nodig om onze jongste dochter van 2 te filmen tijdens het misbruik. Die beelden hebben we gezien en staan op ons netvlies gebrand. Ik hoop dat onze woorden ook op jouw netvlies staan gebrand."

Volgens rapporten van de psycholoog en de psychiater lijdt W. aan een pedofiele stoornis en is de kans op herhaling niet heel groot. Maar hij heeft wel een straf en hulp en begeleiding nodig, is het advies. De reclassering adviseert ook opname en strenge voorwaarden zoals een contactverbod en meedoen aan controles op internetgebruik.

Een andere ouder vertelde dat haar dochter van 8 jaar zei dat ze niet verder wil leven.

"Jij hebt haar onschuld afgepakt." Diverse ouders zeggen dat ze het gevoel hebben dat ze faalden bij de bescherming van hun eigen dochtertjes. Allerlei ouders vroegen om strafoplegging, een enkeling wil dat hij nooit meer vrijkomt. Maar er was ook een stel dat hem vervloekte: Hij mag wat hen betreft 'wegrotten in de hel'. Kinderen waren niet bij het proces. Een misbruikt meisje gaf haar moeder thuis een boodschap mee voor in de zaal: 'Vertel maar dat ik er veel last van heb gehad.'

"Het spijt me heel erg, echt heel erg."

W. was veel aan het woord en gaf het overgrote deel van het misbruik toe. “Ik heb een drang waarmee ik tijden heb rondgelopen. Die drang kon ik niet plaatsen en niet tegenhouden.” De voormalig onderwijsassistent zei meerdere keren spijt te hebben van zijn daden. "Ik heb heel veel medeleven vanuit de grond van mijn hart. Het spijt me heel erg, echt heel erg. Dit had nooit mogen gebeuren." Maandag gaat het proces verder. Dan hoort W. welke straf tegen hem wordt geëist. Wanneer de rechtbank uitspraak doet is nog niet bekend. Hier lees je alle verhalen over de misbruikzaak rond Wesley W. uit Helmond.