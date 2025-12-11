Kerststress: geen zin in feestdagen, eenzaamheid en financiële zorgen
Versierde kerstbomen, kerstdiners, familiebezoekjes en veel gezelligheid, het ideale plaatje tijdens de feestdagen. Toch kijken veel Nederlanders op tegen de kerstdagen en hebben last van kerststress, dat blijkt uit verschillende onderzoeken. “Ik vind kerst nooit zo leuk. Het zorgt voor een hoop drukte en herrie”, vertelt een vrouw die kerstinkopen aan het doen is.
Bijna een kwart van de mensen ziet op tegen kerstmis, blijkt uitonderzoek van Univé en Hallmark. Één op de drie Nederlanders geeft aan stress te krijgen van sociale verplichtingen, op te zien tegen zakelijke feestjes en zich zorgen te maken over extra uitgaven.
Waarom zien mensen op tegen de feestdagen?
Familieverplichtingen, overprikkeling door te veel activiteiten en sociale druk om mee te doen aan activiteiten spelen een belangrijke rol bij mensen die een hekel hebben aan de kerstdagen. Bij die groep spelen ook financiële zorgen, eenzaamheid en moeilijke herinneringen mee. Dat blijkt uit onderzoek van Univé.
In de binnenstad van Eindhoven zijn mensen druk met het kopen van kerstcadeaus. “Ik heb wel een beetje kerstress. Mijn zoon gaat trouwen net voor kerst”, zegt een vrouw die haar naam niet wil geven. Het kerstdiner is nog niet bedacht, de cadeautjes zijn nog niet gekocht. “Ik vind kerst nooit zo leuk. Het zorgt voor een hoop drukte en ik ontvang mijn kinderen liever één voor één dan allemaal tegelijkertijd met een hoop herrie.”
Piran heeft wel zin in de kerstdagen, maar ze snapt dat een hoop mensen er helemaal geen zin in hebben. “Al die cadeautjes die gehaald moeten worden, het huis moet netjes zijn. Ik snap de kerststress wel, al heb ik die niet.”
Twee Limburgse dames ontvluchten de kerststress. “Wij gaan straks lekker op vakantie, dat hebben we heel goed bekeken. Mijn schoondochter koopt de cadeautjes, ik hoef alleen maar met de beurs klaar te staan”, lacht Nelly.
Kerst zo snel mogelijk voorbij
Naast de drukte in de decembermaand spelen ook emoties een rol. Ruim één op de tien voelt zich in deze periode weleens eenzaam, juist omdat feestdagen draaien om verbondenheid. Dat blijkt uit een onderzoek van Hallmark. Een bijna net zo’n grote groep hoopt dat Kerstmis zo snel mogelijk voorbij is.
Rogier is zo iemand: “Ik heb er zelf ook niet veel mee, maar het is zoals het is. Maar ik heb geen stress. Ik weet alles al: wat ik ga eten, bij wie ik ga eten en vooral ook bij wie ik niet ga eten.”
“Kerstavond gaan we altijd gourmetten, daar hoef ik niet over na te denken en de rest is gewoon heel simpel”, zegt Toos. “Ik hou niet van al die toestanden.” Vijftig jaar lang werkte ze in de zorg. “Ik vond het altijd heel leuk om met kerst te werken. Dat was voor mij altijd de kerstgedachte: lekker koken voor de mensen en zorgen voor gezelligheid.”