Kerststress: geen zin in feestdagen, eenzaamheid en financiële zorgen

Versierde kerstbomen, kerstdiners, familiebezoekjes en veel gezelligheid, het ideale plaatje tijdens de feestdagen. Toch kijken veel Nederlanders op tegen de kerstdagen en hebben last van kerststress, dat blijkt uit verschillende onderzoeken. “Ik vind kerst nooit zo leuk. Het zorgt voor een hoop drukte en herrie”, vertelt een vrouw die kerstinkopen aan het doen is.

Bijna een kwart van de mensen ziet op tegen kerstmis, blijkt uitonderzoek van Univé en Hallmark. Één op de drie Nederlanders geeft aan stress te krijgen van sociale verplichtingen, op te zien tegen zakelijke feestjes en zich zorgen te maken over extra uitgaven. Waarom zien mensen op tegen de feestdagen?

Familieverplichtingen, overprikkeling door te veel activiteiten en sociale druk om mee te doen aan activiteiten spelen een belangrijke rol bij mensen die een hekel hebben aan de kerstdagen. Bij die groep spelen ook financiële zorgen, eenzaamheid en moeilijke herinneringen mee. Dat blijkt uit onderzoek van Univé. In de binnenstad van Eindhoven zijn mensen druk met het kopen van kerstcadeaus. “Ik heb wel een beetje kerstress. Mijn zoon gaat trouwen net voor kerst”, zegt een vrouw die haar naam niet wil geven. Het kerstdiner is nog niet bedacht, de cadeautjes zijn nog niet gekocht. “Ik vind kerst nooit zo leuk. Het zorgt voor een hoop drukte en ik ontvang mijn kinderen liever één voor één dan allemaal tegelijkertijd met een hoop herrie.”