Leven van Alexander veranderde niet na WK: 'Maar klanten herkennen me nog'

Het WK darts is donderdag van start gegaan met in totaal vijftien Nederlanders. Michael van Gerwen uit Vlijmen en Niels Zonneveld uit Helvoirt zijn de Brabantse deelnemers. Alexander Merkx (31) uit Hapert was vorig jaar actief op het WK, dat volgens hem niet te vergelijken is met andere wedstrijden. “De aandacht van de media en het publiek dat tekeer gaat, het is het mooiste toernooi van het jaar.”

Merkx was vorig jaar een verrassing op het WK van de Professional Darts Corporation (PDC) door zich te plaatsen via een ranglijst net onder de absolute wereldtop. Daarmee kwam er een droom uit voor Alexander the Great, zijn bijnaam als darter. In de eerste ronde in het beroemde Alexandra Palace won hij met 3-0 van Stephen Burton, daarna bleek Chris Dobey met 3-1 te sterk. “Deelname aan het WK heeft mijn leven niet veranderd. Wel merk ik nog steeds dat er mensen zijn die me herkennen. Klanten bijvoorbeeld of mensen uit de buurt die vragen of ik er weer bij ben”, zegt de Hapertenaar die in 2023 meedeed aan het WK van de World Darts Championship (WDF).

Na het WK-debuut deed Merkx dit jaar regelmatig mee aan toernooien van de PDC, de grootste dartsbond. Daarnaast gooit hij drie tot vier dagen per week competitie en toernooien in eigen land. Ondanks de vele uren aan het bord lukte het hem niet om zich opnieuw te plaatsen voor het WK. “Ik heb wel kansen gehad, maar ik kwam net tekort. Jammer, want natuurlijk was ik er heel graag bij geweest.” Toch heeft Merkx grote ambities op dartsgebied. Via de Q-School in januari 2026 gaat hij voor een Tour Card van de PDC. “Ik heb me al geplaatst voor de hoofdfase en daarin wil ik mezelf laten zien. Als het lukt, dan ben ik de komende twee jaar verzekerd van de vloertoernooien van de PDC. Ook neemt de kans toe op deelname aan de televisietoernooien en uiteraard het WK.”

"Een fulltime carrière als darter is zonder Tour Card niet interessant."

Darten combineert hij met zijn werk als verkoper van caravans en campers. Een bewuste keuze. “De hypotheek moet ook betaald worden. Een fulltime carrière als darter is zonder Tour Card niet interessant. Als ik die volgende maand wel haal, dan ga ik nog steeds werken hoor. Wel minder, maar ik blijf aan de gang.” De komende weken volgt hij het WK via de televisie. Met speciale aandacht voor een aantal dartsvrienden. “Met Jamai van den Herik bijvoorbeeld heb ik heel veel gereisd naar toernooien. Wesley Plaisier krijgt ook mijn aanmoedigingen. Hij vroeg me of ik mee ging als zijn gast, maar helaas kan ik die dag niet. Volgend jaar wil ik wel naar Londen, maar dan niet als toeschouwer. Ik wil er darten, daar ga ik vol voor.”

"Hij heeft samen met Littler het meeste talent van allemaal."

Luke Littler is de grote favoriet voor de eindzege van het WK. Toch heeft Merkx een andere naam als winnaar op zijn lijstje ingevuld. “Ik wilde iets anders doen dan de meeste mensen en ga voor Michael van Gerwen. Samen met Littler heeft hij het meeste talent van allemaal. De loting is gunstig en als het goed valt, kan hij groeien in het toernooi. Hoe langer de wedstrijd, hoe moeilijker hij te pakken is.”