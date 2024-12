Debutant Alexander Merkx ligt eruit op WK darts maar is tevreden

Alexander Merkx is op het WK darts in Londen uitgeschakeld door Chris Dobey. De 30-jarige darter uit Hapert moest in Alexandra Palace zijn meerdere erkennen in de Engelsman, het werd 3-1.

Vrijdag won Merkx (de nummer 214 van de wereldranglijst) nog verrassend met 3-0 van Stephen Burton. Hij deed dat niet met een hoog gemiddelde. Dat was in zijn partij tegen Dobey iets beter, maar het bleek niet genoeg om het de Engelsman lastig te maken. Dobey begon sterk en gunde Merkx maar een leg in de eerste twee sets. Merkx leek zich op te gaan maken voor een comeback door vier legs op rij te winnen, maar Dobey was op tijd bij de les om de aanval van Merkx af te slaan. "Ik ging er nog even in geloven, maar toen gooide hij 122 uit", analyseerde Merkx de partij na afloop bij de NOS. "Dan wordt het moeilijk. Dobey is gewoon een A-speler." Merkx gaf aan tevreden te zijn met zijn WK-debuut al vindt hij het niet heel vervelend dat hij naar huis mag. "Ik heb net een nieuw huis gekocht met mijn vriendin en daar komt nogal wat bij kijken."