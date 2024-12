Goede start Michael van Gerwen en Alexander Merkx op WK darts

Michael van Gerwen en Alexander Merkx zijn het wereldkampioenschap darts goed begonnen. Drievoudig wereldkampioen Van Gerwen was vrijdagnacht een maatje te groot voor de Engelsman James Hurrell: 3-0. De uit Hapert afkomstige Merkx, die debuteert op het WK, was de avond daarvoor te sterk voor de Engelsman Stephen Burton.

De 30-jarige Merkx versloeg in de Engelse hoofdstad Londen de nummer 64 van de wereld ook met 3-0. Hij neemt het in de tweede ronde op tegen weer een andere Engelsman, Chris Dobey. Onder de toeschouwers in het Alexandra Palace bevond zich de populaire Engelse popzanger Ed Sheeran.

Dat Merkx kan meedoen aan het evenement in de Engelse hoofdstad is al een prestatie op zich. Het kwam voor hem als een complete verrassing. Merkx sleepte vorige maand tot ieders verrassing een WK-ticket in de wacht bij de wereldberoemde Professional Darts Corporation (PDC). En dat voor iemand die in het dagelijks leven zijn geld verdient met de verkoop van caravans.

De soms geërgerd ogende Van Gerwen gaf in zijn duel met WK-debutant Hurrell direct zijn visitekaartje af: 3-1 in de eerste set. Ook de tweede en derde set won de titelkandidaat uit Vlijmen met 3-1, al ging het niet altijd van een leien dakje. Het is niet bekend wie, na de kerstdagen, zijn volgende tegenstander wordt. Het wordt de winnaar van de partij tussen de Ier Brendan Dolan en Lok Yin Lee uit Hong Kong.

Tegen de verslaggever van Viaplay TV zei Van Gerwen dat hij 'hartstikke tevreden', maar ook 'honderd procent opgelucht' was. "Er stond heel veel druk op deze eerste partij. Druk van buitenaf, maar ook wat ik mezelf en misschien ook wel te veel heb opgelegd. Maar ik heb me geen moment onzeker gevoeld. Dat was voor mij het grootste pluspunt. Ik baal er wel ontzettend van dat ik soms niet heel scherp was en niet veel eerder korte metten heb gemaakt met deze slak."