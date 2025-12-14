Zondagsrust kwelt supermarkt: ‘Gemeente maakt willekeurig onderscheid’

Op zondag hamsteren bij de Albert Heijn, zit er in Sleeuwijk niet in. De zondagsrust is heilig, dus staan klanten op de Dag des Heeren voor een gesloten deur. Tot ongenoegen van de supermarkt, die spreekt van willekeurigheid en discriminatie door de gemeente Altena.

“Het is lastig, want we willen respectvol zijn naar bestaande tradities en gewoonten in het dorp”, zegt een woordvoerder van Albert Heijn Nieuwe Es in Sleeuwijk, die op zondag open wil. Maar de supermarkt stuit op het winkeltijdenbesluit van de gemeente Altena.

Daar mogen winkels enkel van maandag tot en met zaterdag van zes uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds geopend zijn, om de zondagsrust te beschermen.

Waarom wil de supermarkt op zondag open?

Alle supermarkten in de gemeente Altena zijn op zondag potdicht. Klanten moeten dan ‘onnodig ver reizen’ naar Heusden, Waalwijk, Raamsdonksveer of Gorinchem, vindt de grootgrutter in Sleeuwijk.

"Er zijn mensen die vrezen dat de opening van onze winkel de zondagsrust zal verbreken."

Daarnaast ziet de supermarkt dat mensen juist in het weekend tijd hebben om hun boodschappen te doen. “Door ook op zondag open te zijn, kunnen we inspelen op die behoefte", zegt de woordvoerder van de supermarkt.

Hoe zit het met de zondagsrust in Altena?

De wens van de Albert Heijn in Sleeuwijk leidt tot wisselende reacties in de Brabantse Biblebelt. “Er zijn mensen die vrezen dat de opening van onze winkel de zondagsrust zal verbreken, maar veel klanten hebben de wens om op zondag dicht bij huis hun boodschappen te kunnen doen”, merkt de woordvoerder aan de kassa.

"Gods woord houdt voor: na zes dagen arbeid, houd je op de zevende dag rust."

Vijf jaar geleden was er al discussie of winkels op zondag en christelijke feestdagen open mogen in de gemeente Altena. Voor SGP Altena is de sabbat, de religieuze rustdag, nog altijd heilig. “Gods woord houdt voor: na zes dagen arbeid, houd je op de zevende dag rust”, zegt fractievoorzitter Theo Meijboom. “Daar willen wij naar leven.”

De supermarkt moet dit respecteren, vindt hij. “Triest dat de 24-uurseconomie zo is doorgeslagen. Dat supermarkten in het grootste deel van Nederland wel open zijn op zondag, betekent niet dat dit vanzelfsprekend moet worden voor Altena.”

Zijn er uitzonderingen in de gemeente Altena?

In de vesting Woudrichem mogen winkels wel open op zondag, om toeristen tegemoet te komen. Maar omdat hier geen supermarkt zit, is er volgens meerdere lokale partijen geen sprake van concurrentievervalsing met de Albert Heijn in Sleeuwijk.

Horecagelegenheden, maaltijdbezorgers en fietsverhuurders in de gemeente Altena mogen op zondag wel hun diensten aanbieden. En die regeling is willekeurig, discriminerend en onvoldoende onderbouwd, vindt de Albert Heijn in Sleeuwijk. De detailhandel wordt volgens hen beperkt.

"Je laten bedienen in een restaurant doet geen afbreuk aan de zondagsrust, terwijl een ei kopen in de supermarkt dat kennelijk wel doet."

“Werken in een restaurant of je aldaar laten bedienen, doet geen afbreuk aan de zondagsrust, terwijl vakken vullen in een supermarkt of aldaar een ei kopen dat kennelijk wel doet”, schrijft de advocaat van de supermarkt in een brief aan het college van de gemeente Altena.

“Terwijl ook deze vormen van dienstverlening invloed hebben op de balans tussen rust en reuring”, concludeert de advocaat. Daarnaast zou de bescherming van de zondagsrust onrechtmatig zijn en in strijd met Europese regels uit de Dienstenrichtlijn.

Welke stappen gaat de Albert Heijn in Sleeuwijk nemen?

Deze maand komt het college van Burgemeester en Wethouders met een advies aan de gemeenteraad hoe te reageren op de wens van de Albert Heijn in Sleeuwijk. "De gemeenteraad is uiteindelijk verantwoordelijk voor de winkeltijdenverordening", laat een gemeentewoordvoerder weten. Als de gemeente Altena niet bereid is haar winkeltijdenbesluit aan te passen, zal de Albert Heijn in Sleeuwijk juridische stappen ondernemen. “We hopen tot een oplossing te komen waarbij keuzevrijheid en respect voor traditie kunnen worden gecombineerd.”