Janny strijdt tegen het verval van iconische stadsvilla: 'Dit doet pijn'

Houten panelen voor de ingeslagen ramen, afgebrokkeld pleisterwerk en graffiti-teksten op de muren. Buurtbewoonster Janny Hopmans ziet tot haar grote verdriet hoe de eens statige stadsvilla ‘het Vrouwenhof’ in Roosendaal steeds verder aftakelt. ‘Uit liefde en bezorgdheid’ heeft ze noodkreten aan het hek gehangen om het gebouw te redden en vandalen af te schrikken.

Al meer dan dertig jaar woont Janny Hopmans op een steenworp afstand van het bijzondere rijksmonument. “Onze achtertuin sluit aan op het stadspark dat rond het landhuis ligt. We hebben met ons gezin heerlijke herinneringen aan het pand. Ook het park was een warme plek, nu is het alsof de ziel eruit is getrokken. Dit doet pijn aan mijn hart.” Sinds 2022 staat de monumentale villa leeg. Daarvoor was er jarenlang een Chinees restaurant in gevestigd. Sinds vorig jaar is het gebouw eigendom van een projectontwikkelaar. Die heeft inmiddels een omgevingsvergunning aangevraagd, waarin ook het herstel van de villa is opgenomen. Zo lang hierover nog geen duidelijkheid is, ligt het gebouw er verlaten bij.

De eigengemaakte tekstborden van Janny (foto: Erik Peeters)

Voor Janny is het duidelijk dat de verloederde staat van de villa bijdraagt aan de onveilige sfeer. Eerder dit jaar overleed een man na een gewelddadig incident in het park. “Hier gebeuren dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Drugs- en alcoholgebruik, dealers die volop actief zijn en ga zo maar door. Als zo’n plek verkommert, trekt dat ellende aan. Dat zie je hier elke dag.”

Villa heeft belangrijke cultuurhistorische waarde

Het landhuis in zijn huidige vorm dateert uit het begin van de negentiende eeuw. De geschiedenis van de fundamenten waarop het pand gebouwd is, gaat veel verder terug. Een eerste voorloper van de villa werd rond 1300 gebouwd. In de zeventiende eeuw had prins Maurits (zoon van Willem van Oranje) er zeer waarschijnlijk een jachtslot en was het ook een verblijfplaats van de beroemde kunstschilder Peter Paul Rubens.

De villa is een blikvanger in het stadsbeeld van Roosendaal. Vanwege de cultuurhistorische waarde kreeg het gebouw in 1971 de beschermde status van rijksmonument. De nieuwe eigenaar heeft dan ook een instandhoudingsplicht. Volgens de gemeente is er ‘goed overleg’ met de projectontwikkelaar over de toekomst van het pand. Wat een mogelijk nieuwe bestemming wordt, kan woordvoerder Remko Vermunt niet zeggen. “Dat is niet aan ons om te delen, aangezien het niet ons plan is. Maar wij willen, net zoals de buurtbewoners en de rest van Roosendaal, dat Villa Vrouwenhof weer een bruisend middelpunt van het park wordt. We hebben goede hoop dat dit ook gaat lukken.”

Ondertussen probeert Janny Hopmans de treurige aanblik van het landhuis de komende tijd zoveel mogelijk te vermijden. “Ik houd mijn hart vast. De villa ligt er zo kwetsbaar bij. Mijn actie is symbolisch. maar ook als het maar één iemand tegenhoudt die iets kwaads in de zin heeft, ben ik al blij.” De gemeente verwacht in het eerste kwartaal van volgend jaar meer duidelijkheid te kunnen geven over de toekomst van de villa. De eigenaar van het pand was niet bereikbaar voor commentaar.