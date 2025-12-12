Dit is waar je deze winter kan schaatsen in Brabant

Dit weekend openen er weer een aantal schaatsbanen in Brabant en kunnen de ijzers weer worden ondergebonden. Wij hebben de Brabantse hotspots op een rijtje gezet voor je.

Het is inmiddels alweer bijna vijftien jaar geleden dat we een witte kerst hadden. Mocht het dit jaar opnieuw niet lukken, zijn er gelukkig genoeg kunstmatige winterparadijzen waar je kunt schaatsen, curlen of simpelweg genieten van een mok warme chocomel. Naast de vaste ijsbanen, zoals de Ireen Wüst IJsbaan in Tilburg en het Sportiom in Den Bosch, duiken er in december door de hele provincie heen, tijdelijke ijsbanen op. Den Bosch

De Brabantse hoofdstad pakt deze winter flink uit. Op de Parade vind je het Bosch Winters Paradepaardje (6-12 t/m 4-1) en in de Brabanthallen strijkt De Brabantse Winter neer (19-12 t/m 4-1). Tilburg Ook Tilburgers kunnen hun winterse hart ophalen. Zo vind je een schaatsbaan in het Tilburgs Winterparadijs op de Heuvel (21-11 t/m 4-1), in het naastgelegen Udenhout vindt je er een op het Winterparadijs Udenhout (12-12 t/m 4-1). Op het kaartje hieronder vind je een overzicht van alle (tijdelijke) Brabantse schaatsbanen. Voor exacte openingstijden en voorwaarden verwijzen we je graag door naar de websites van de organisaties.

Mocht het kaartje niet laden, dan is het ook via deze link te bekijken.