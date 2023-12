Witte kerst is alweer 13 jaar geleden: gelukkig hebben we de foto's nog

Het is alweer dertien jaar geleden dat we een witte kerst hadden in Brabant. Wat hebben we toen genoten van het witte sneeuwdek en gelukkig is dat toen ook massaal vastgelegd in foto's en filmpjes. Een witte kerst krijgt steeds meer de status van de Elfstedentocht: het kan, maar de kans is klein. Heb je zelf nog foto's, filmpjes of mooie herinnering aan onze laatste witte kerst? Mail ze naar Omroep Brabant.

Volgens Weerplaza is de kans op een witte kerst statistisch gezien zo'n 7 procent. In het oosten van de provincie is de kans iets groter dan in het westen. In december valt gemiddeld op vier dagen sneeuw. Witte kerst

Om officieel van een witte kerst te mogen spreken, moet in De Bilt op beide kerstdagen 'een gesloten sneeuwdek' liggen. Een paar vlokken of sneeuwresten tellen dus niet. Sinds 1901 kwam het acht keer tot een officiële witte kerst. De laatste officiële witte kerst is al een tijd geleden, 2010. In vrijwel heel Nederland lag toen 5 tot 20 centimeter sneeuw. Opvallend genoeg gebeurde dat ook in 2009. Toen kwam het vooral doordat sneeuw die al voor de kerst was gevallen. Tijdens de kerstdagen smolt de sneeuw, maar er bleef genoeg liggen voor een witte kerst. Stuur je foto's, filmpjes of herinneringen aan onze laatste witte kerst naar Omroep Brabant. Margo uit Breda weet het nog precies. "Ik was hoogzwanger van mijn tweede. In de nacht was het aan het spoken maar dat was toen niet erg. Ik heb genoten van dit prachtige schouwspel!"

Margo maakte deze foto van haar tuin toen ze niet kon slapen (foto: Margo van den Meiracker)

Wat een winterse lol (foto:Ans van Ballegooy)

De kerststal aan de Haagse Markt in Breda (foto: Henk Voermans)

De uitkijktoren in Breda stond staat op een perfecte sleeheuvel (foto: Henk Voermans)

Winters Breda in 2010 (Foto: Luuk Koenen)

De slee kon weer van zolder in 2010 (foto:archief)