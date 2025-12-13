Winkel verkoopt ‘EU’ runderoren uit Turkije: ‘Zou verboden moeten zijn’

Dierenwinkel Zooplus verkoopt gedroogde runderoren van verschillende merken en claimt dat deze afkomstig zijn uit de Europese Unie (EU). Dat is echter niet waar, zo blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. Dierenrechtenorganisatie Animal Rights maakt zich zorgen.

Het gaat om gedroogde oren van runderen, die hondeneigenaren vaak als tussendoortje aan hun hond geven. De oren worden verkocht door Zooplus, een online dierenwinkel met hun Nederlandse vestiging in Tilburg.

Geen oormerk

Op de website van Zooplus worden runderoren aangeboden van drie merken: DIBO, George & Bob’s en SnackOMio. Van de eerste twee claimt Zooplus dat ze een ‘betrouwbare herkomst’ hebben, namelijk de EU. Over de oren van SnackOMio schrijft Zooplus dat ze ‘gemaakt zijn’ in Duitsland, deze claim staat ook op de verpakking.

Dit blijkt in alle drie de gevallen niet te kloppen. Runderen in de EU moeten namelijk verplicht in beide oren een oormerk dragen. Er zijn dus geen legale Europese runderoren te vinden die géén gat van een oormerk hebben. Alle drie de verpakkingen die we bekeken bevatten echter wél oren zonder gat.

De oren die Omroep Brabant kocht bij Zooplus, vlnr: SnackOMio, DIBO en George & Bob’s: