Winkel verkoopt ‘EU’ runderoren uit Turkije: ‘Zou verboden moeten zijn’
Dierenwinkel Zooplus verkoopt gedroogde runderoren van verschillende merken en claimt dat deze afkomstig zijn uit de Europese Unie (EU). Dat is echter niet waar, zo blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. Dierenrechtenorganisatie Animal Rights maakt zich zorgen.
Het gaat om gedroogde oren van runderen, die hondeneigenaren vaak als tussendoortje aan hun hond geven. De oren worden verkocht door Zooplus, een online dierenwinkel met hun Nederlandse vestiging in Tilburg.
Geen oormerk
Op de website van Zooplus worden runderoren aangeboden van drie merken: DIBO, George & Bob’s en SnackOMio. Van de eerste twee claimt Zooplus dat ze een ‘betrouwbare herkomst’ hebben, namelijk de EU. Over de oren van SnackOMio schrijft Zooplus dat ze ‘gemaakt zijn’ in Duitsland, deze claim staat ook op de verpakking.
Dit blijkt in alle drie de gevallen niet te kloppen. Runderen in de EU moeten namelijk verplicht in beide oren een oormerk dragen. Er zijn dus geen legale Europese runderoren te vinden die géén gat van een oormerk hebben. Alle drie de verpakkingen die we bekeken bevatten echter wél oren zonder gat.
De oren die Omroep Brabant kocht bij Zooplus, vlnr: SnackOMio, DIBO en George & Bob’s:
Claim nog op website
Maar waar komen de oren dan vandaan? Tegenover een bezorgde klant liet het merk George & Bob’s weten dat de oren weldegelijk uit de EU komen. Op vragen over de oormerken kwam geen reactie meer. Zooplus is transparanter: de winkel meldt dat de oren van George & Bob’s uit Turkije afkomstig zijn.
De klant heeft haar geld teruggekregen, maar de claims over de herkomst zijn niet van de website verwijderd.
‘Geen gezondheidsrisico’
Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vormen oren van buiten de EU geen gezondheidsrisico. ‘Runderoren die van buiten de EU komen, moeten bij binnenkomst importcontroles ondergaan. Met deze importcontroles zorgen we ervoor dat alleen veilige producten op de markt terechtkomen’, aldus een woordvoerder.
Vragen over dierenwelzijn zijn er wel. Een woordvoerder van dierenrechtenorganisatie Animal Rights maakt zich daar zorgen over: “Dit zou verboden moeten zijn. We weten dat sommige runderen in Turkije een vreselijk lijden hebben ondergaan voordat ze in het land arriveren.”
Turkije en dierenwelzijn
De organisatie haalt een recent nieuwsbericht aan over duizenden runderen op een schip. Turkije weigerde de dieren destijds van het schip te halen, waardoor er tientallen overleden. Vorige maand bleek bovendien uit onderzoek dat dierenrechten een ondergeschikte rol hebben in de Turkse politiek.
Dierenrechtenorganisatie World Animal Protection is ook kritisch over de situatie voor dieren in Turkije. Zo is het op een 'humane manier' slachten van dieren niet verplicht en zijn er grote zorgen over dierenwelzijn tijdens transporten. Het is in Turkije toegestaan om dieren langer dan acht uur te vervoeren.
Reactie Zooplus
Omroep Brabant heeft geprobeerd Zooplus te vragen waar de andere runderoren vandaan komen, maar het is niet gelukt in contact te komen met het bedrijf. Ook DIBO en SnackOMio reageerden niet op vragen. Die laatste claimt zowel op de verpakking als op de website dat de oren ‘gemaakt zijn’ in Duitsland.