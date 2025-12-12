Spitssluiting tussen Etten-Leur en Breda mag doorgaan van rechter

In de rechtbank in Breda werd vrijdag een burenruzie uitgevochten. Daar troffen de gemeente Breda en Etten-Leur elkaar. De reden voor de onenigheid is de spitssluiting die vanaf deze week geldt op de Leursebaan, de weg tussen beide gemeenten. De rechter oordeelde dat die weg in de ochtendspits gesloten blijft, tot ongenoegen van Etten-Leur.

Extra ongelukken Uit onderzoek zou blijken dat veel weggebruikers die door Prinsenbeek rijden daar niet hoeven te zijn. Het gaat dan om sluipverkeer. Dit is niet goed voor de doorstroming in Prinsenbeek, maar zorgt ook voor extra ongelukken door die drukte.

De ruzie speelt al maanden, maar is nu naar een kookpunt gebracht sinds maandagochtend tussen 7 en 9 uur de Leursebaan is afgesloten voor iedereen zonder ontheffing. Dat is een besluit van de gemeente Breda om zo het dorp Prinsenbeek te ontzien in verkeersoverlast.

In Etten-Leur maken ze zich nu zorgen over hun verkeersstromen en verkeersveiligheid. "Door die afsluiting verplaatst die verkeersdrukte zich naar binnenwegen in Etten-Leur", beargumenteerde de advocaat van deze gemeente in de rechtszaal.

30 inwoners in rechtszaal

"U moet nu een keuze maken tussen de belangen van Breda en die van Etten-Leur", betoogde de advocaat van Etten-Leur. "Waar weegt de verkeersveiligheid het zwaarst?"

Opmerkelijk was dat er zo'n dertig inwoners van Etten-Leur bij de zitting waren. "Wij vinden Breda arrogant", reageerde Ingrid Martens van de actiegroep tegen de spitssluiting. "We worden niet gehoord door onze buurgemeente en er wordt niet of laat gereageerd op onze argumenten. Het wordt er gewoon doorgedrukt. Daarom zitten we nu in een rechtbank."

Anders dan gehoopt

De rechter constateerde dat het praktisch gezien om acht gewone werkdagen gaat, vanwege de rustige kerstvakantie. Op 8 januari is er een grotere inhoudelijke zitting over de toegankelijkheid tussen Etten-Leur en Breda. "De komende dagen kan Etten-Leur onderzoeken of het werkelijk tot problemen leidt."

De rechter besloot niet in te grijpen, zoals Etten-Leur die de zaak aanspande had gehoopt. "Er is door de sluiting geen acuut probleem ontstaan en uit de eerste dagen na de spitssluiting blijkt de overlast beperkt. Er is daarom geen reden om meteen in te grijpen."