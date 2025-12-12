Geen opknapbeurt voor Oosterhoutse brug: 'We hebben het geld er niet voor'

De Oosterhoutse brug van de A27 over het Wilhelminakanaal staat op de nieuwe en zorgwekkend lange lijst met bruggen die dringend moeten worden opgeknapt. Maar door een tekort van 34 miljard euro schuift dat werk voorlopig naar achteren. Zoals Suzanne Maas, woordvoerster van Rijkswaterstaat, zegt: “We hebben het geld er niet voor, dus dan zul je moeten gaan kiezen en zullen er een aantal bruggen moeten wachten.”

Rijkswaterstaat presenteerde deze week een nieuwe rapport over de staat van de Nederlandse infrastructuur. Daaruit blijkt dat de lijst van bruggen, sluizen en wegen die aan renovatie toe zijn langer is dan ooit. Ook de Oosterhoutse brug staat daarop. Uit eerdere inspecties bleek dat de brug kwetsbaar is. “We hebben gezien dat de staalconstructie binnen in deze brug wat kwetsbaarder is en dat er makkelijk scheurtjes kunnen ontstaan”, zegt Maas. Sindsdien wordt de brug vaker gecontroleerd, maar groot onderhoud laat op zich wachten.

Hoe kan dit?

Volgens Maas stapelen de oorzaken zich op. Het verkeer is de afgelopen jaren veel zwaarder en drukker geworden. En door klimaatverandering hebben deze zogeheten kunstwerken meer te lijden onder extreme weersomstandigheden. Daardoor lukt het Rijkswaterstaat niet meer om het onderhoud bij te benen.

Daarbovenop komt dat veel bruggen en sluizen uit de jaren zestig nu tegelijk het einde van hun levensduur bereiken, waardoor de vraag om onderhoud sneller groeit dan het beschikbare budget. Het gevolg is dat renovaties worden uitgesteld, ook in Oosterhout. “Er is een puzzel die we moeten leggen”, zegt Maas. “Eigenlijk is heel Nederland nu toe aan een grote opknapbeurt, maar moeten we gaan kiezen waar we gaan beginnen.”

Wat gaan wij hiervan merken?

Als de situatie verslechtert, kan Rijkswaterstaat terugvallen op tijdelijke noodoplossingen. "We kunnen een constructie bouwen waardoor de brug meer steun heeft", zeg Maas. Toch is dit geen ideale oplossing. "Die tussendoor maatregeltjes kosten ook geld. Je wil het gewoon in een keer goed doen." Een andere noodoplossing is hier tijdelijk langzamer rijden of niet meer met zwaar verkeer eroverheen rijden. Dat gaat de weggebruiker merken. “Mensen zullen meer geduld moeten hebben als ze onderweg zijn, omdat er een brug misschien even niet kan worden bereden.”