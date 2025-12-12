Huisarts belandt na pensioen in de cel voor misbruik van patiënt

Oud-huisarts Pieter S. (67) uit Budel krijgt een bijzondere invulling van zijn pensioen. De rechtbank in Den Bosch veroordeelde hem vrijdag tot 15 maanden cel voor het drie jaar lang misbruiken van een patiënte uit zijn praktijk. De vrouw was verstandelijk beperkt met de geestelijke leeftijd van een kleuter.

In het vonnis staat dat Pieter S. ‘op geraffineerde wijze te werk is gegaan om de ontuchtige handelingen te kunnen plegen. Hij gaf zijn privénummer aan de vrouw, sprak op enig moment alleen nog af in de avonduren, ging bij haar op bezoek als de woonbegeleiding afwezig was en zei tegen haar dat het tussen hen moest blijven’. S. wist dat zijn handelen strafbaar was, maar heeft geprobeerd dit verborgen te houden, zo constateert de rechtbank.

S. gaf tijdens de zitting overigens eerlijk toe dat hij drie jaar lang seks met de vrouw heeft gehad. Hij kende haar al lang en had veel gesprekken met haar. En die gesprekken werden aanvankelijk ook door de vrouw erg gewaardeerd. Zij voelde zich eindelijk gezien en genoot van de gesprekken en uitstapjes.

Kwetsbare vrouw

Tijdens de rechtszaak werd een beeld geschetst van een kwetsbare vrouw die begeleid woont en een huisarts die, wat hij bij zijn eigen vrouw niet vond, wel bij een patiënte kreeg. In de zomer van 2016 was het eerste seksuele contact toen de huisarts de vagina van de vrouw insmeerde met zalf. Maar hij ging gelijk veel te ver, want hij wilde haar laten voelen dat seks wel prettig kon zijn en vingerde haar.

Vanaf dat moment hadden de twee steeds meer seks tot ze echt ‘all the way’ gingen en experimenteerden met allerlei seksspelletjes. Een beetje verliefd was hij wel, gaf Pieter S. toe, al kon hij dat niet precies uitleggen. Hij had ook nog een vrouw en kinderen thuis en die wilde hij ook weer niet verlaten.

De vrouw raakte in de zomer van 2019 zelfs zwanger van S., maar kreeg na acht weken een miskraam. Dat en het feit dat ze een andere man leerde kennen, zorgde ervoor dat de seksuele relatie met de huisarts ten einde kwam, al bleven ze wel gesprekken voeren.