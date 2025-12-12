Huisarts belandt na pensioen in de cel voor misbruik van patiënt
Oud-huisarts Pieter S. (67) uit Budel krijgt een bijzondere invulling van zijn pensioen. De rechtbank in Den Bosch veroordeelde hem vrijdag tot 15 maanden cel voor het drie jaar lang misbruiken van een patiënte uit zijn praktijk. De vrouw was verstandelijk beperkt met de geestelijke leeftijd van een kleuter.
In het vonnis staat dat Pieter S. ‘op geraffineerde wijze te werk is gegaan om de ontuchtige handelingen te kunnen plegen. Hij gaf zijn privénummer aan de vrouw, sprak op enig moment alleen nog af in de avonduren, ging bij haar op bezoek als de woonbegeleiding afwezig was en zei tegen haar dat het tussen hen moest blijven’. S. wist dat zijn handelen strafbaar was, maar heeft geprobeerd dit verborgen te houden, zo constateert de rechtbank.
S. gaf tijdens de zitting overigens eerlijk toe dat hij drie jaar lang seks met de vrouw heeft gehad. Hij kende haar al lang en had veel gesprekken met haar. En die gesprekken werden aanvankelijk ook door de vrouw erg gewaardeerd. Zij voelde zich eindelijk gezien en genoot van de gesprekken en uitstapjes.
Kwetsbare vrouw
Tijdens de rechtszaak werd een beeld geschetst van een kwetsbare vrouw die begeleid woont en een huisarts die, wat hij bij zijn eigen vrouw niet vond, wel bij een patiënte kreeg. In de zomer van 2016 was het eerste seksuele contact toen de huisarts de vagina van de vrouw insmeerde met zalf. Maar hij ging gelijk veel te ver, want hij wilde haar laten voelen dat seks wel prettig kon zijn en vingerde haar.
Vanaf dat moment hadden de twee steeds meer seks tot ze echt ‘all the way’ gingen en experimenteerden met allerlei seksspelletjes. Een beetje verliefd was hij wel, gaf Pieter S. toe, al kon hij dat niet precies uitleggen. Hij had ook nog een vrouw en kinderen thuis en die wilde hij ook weer niet verlaten.
De vrouw raakte in de zomer van 2019 zelfs zwanger van S., maar kreeg na acht weken een miskraam. Dat en het feit dat ze een andere man leerde kennen, zorgde ervoor dat de seksuele relatie met de huisarts ten einde kwam, al bleven ze wel gesprekken voeren.
Afhankelijkheidsrelatie
Volgens de rechtbank kan een relatie tussen een arts en een patiënt nooit gelijkwaardig zijn. En dat Pieter S. op een ernstige wijze misbruik heeft gemaakt van deze afhankelijkheidsrelatie, rekent de rechtbank hem zwaar aan. Zeker omdat hij op de hoogte was van de autismespectrumstoornis en kwetsbaarheid van de vrouw en het feit dat zij eerder slachtoffer is geweest van seksueel misbruik.
‘Hij heeft vanuit zijn positie als huisarts het slachtoffer doen geloven dat zij moest leren om de seksuele handelingen lekker te vinden’, schrijft de rechtbank. “Ik moest leren dat seks ook fijn was en vertrouwde jou. Ik vond het vreselijk ,maar liet het toe. Je hebt me niet beter gemaakt, maar slechter”, liet de vrouw voorlezen in de rechtszaal.
Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.
Pieter S. heeft zich ‘in het geheel geen rekenschap gegeven van de labiele toestand van de vrouw, waarvoor zij juist hulp bij hem zocht’. S. heeft zich als hulp/zorgverlener zeer onprofessioneel gedragen, vindt de rechtbank. En misbruik gemaakt van zijn positie, zelfs nadat de woonbegeleiders van de vrouw de huisarts hadden gewaarschuwd voor een te ver gaande relatie tussen hem en zijn patiënt.
Keurige, hoogopgeleide man
En daarbij past alleen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf, zo oordeelt de rechtbank en vindt een celstraf van vijftien maanden passend. De officier van justitie had twee weken geleden nog dertig maanden cel geëist, waarvan tien voorwaardelijk. Ze noemde het toen een ‘droevig einde van een carrière’, zeker ook omdat zijn vrouw inmiddels is overleden en zijn volwassen zoon zijn hulp nodig heeft. “Maar het kan niet zo zijn dat een keurige, hoogopgeleide man een andere straf krijgt dan een ander”, legde ze uit. En daar is de rechtbank het dus mee eens.
Naast de celstraf moet Pieter S. zich binnenkort ook nog verantwoorden voor het medisch tuchtcollege.
Hier lees je alle verhalen van Omroep Brabant over misdaad en criminaliteit.