Dit kun je doen als je hond bang is voor vuurwerk

Het is de meest angstige tijd van het jaar; december. Dat geldt in elk geval voor veel honden en hun baasjes. "Er zijn honden die amper op vuurwerk reageren, maar anderen durven maanden niet naar buiten", zegt dierenarts Renate Wellens van dierenkliniek Zevenbergen.

Omdat voorkomen beter is dan genezen, raadt de dierenarts aan om meteen met je puppy te trainen op harde knallen en geluiden. De angst kan zich ook later ontwikkelen als de hond al wat ouder is. "Dan zijn er rustgevende supplementen die kalmeren. Daar kun je het best weken vooraf mee beginnen."

Zielig en lastig Renate ziet regelmatig hondenbaasjes in haar praktijk die ten einde raad zijn. "Het is niet alleen zielig als je huisdier compleet in paniek schiet bij iedere knal. Het is ook lastig. De hond moet wel uitgelaten worden. Soms wil de hond ook niet meer eten, dat is best problematisch."

"Honden ruiken, zien en horen beter, dus alles komt harder binnen ", begint de dierenarts haar verhaal. "Maar het is niet alleen het harde geluid, ook het plotse, onvoorspelbare kan voor een enorme schrikreactie zorgen."

Niet alle honden bang

Toch is het niet vanzelfsprekend dat een hond bang is. “Het is een stukje genetisch, maar de angst kan zich ook ontwikkeld hebben als een hond ooit een keer van een hele harde knal is geschrokken”, legt Wellens uit. "Als zo'n supplement niet aanslaat, kunnen zwaardere medicijnen uitkomst bieden."

Ze vertelt dat honden vroeger medicatie kregen, waardoor ze wat slaperig werden. Toch kwamen nog wel de knallen en lichtflitsen bij de honden binnen. “De honden konden zich dan moeilijker uiten.” Dat is nu anders. “We werken nu met angstremmers. Hierdoor blijven ze gewoon actief. Ze zullen nog steeds wel een keer blaffen, maar de echte angstprikkel is een stuk minder.”

Niet troosten

Als je hond echt bang is, moet je proberen zo min mogelijk aandacht te geven. “Je mag best op een rustige manier tegen de hond praten en zeggen dat het goed komt, maar je moet ze niet gaan troosten. Dan kun je de angst nog meer voeden.” Het is volgens de dierenarts ook belangrijk om duidelijk te zijn tegen je viervoeter. “Ze hebben een leidraad nodig. Een hond kijkt naar de reactie van zijn of haar baasje.”

Wil je toch zonder medicijnen ervoor zorgen dat je hond zich iets comfortabeler voelt, dan heeft Wellens hier ook nog tips voor. “Zet muziek aan voor de hond. Op deze manier worden de knallen iets minder. Daarnaast kun je ook je gordijnen dicht doen, zodat hij de flitsen niet meer ziet.” Ook bezoek over de vloer kan goed zijn. “Dit zorgt voor afleiding.”

Blijf rustig

Tot slot is het dus belangrijk dat je als baasje ook zelf rustig blijft en niet de hond gaat troosten. Lukt het niet met de tips dan geeft Wellens advies om langs de dierenarts te gaan. “Dan kunnen wij altijd ondersteunen om het stresslevel naar beneden te krijgen.”