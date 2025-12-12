Meer koopwoningen door verkoop huurhuizen: hier moet je op letten

Het aantal huurwoningen dat door investeerders wordt verkocht, blijft stijgen. Goed nieuws voor starters, ziet aankoopmakelaar Erik van Poppel, want juist zij krijgen daardoor meer kansen op de woningmarkt. Wie zijn eerste huis koopt, moet volgens hem wel op een aantal zaken letten. “De sfeer moet goed zijn”, zegt hij. “Lekker ontspannen.”

Huisje, boompje, beestje. Het bekende gezegde waar veel mensen vroeg of laat toch aan beginnen. En bij dat ‘huisje’ hoort vaak ook een van de eerste grote aankopen van je leven: een eigen woning. “Op het moment dat je ontspannen bent, kijk je veel beter rond”, zegt Van Poppel terwijl hij door de woonkamer van een huis loopt. “Dan zie je ook of een woning je een goed gevoel geeft. En met een goede sfeer durf je bovendien meer vragen te stellen aan de makelaar.” Volgens de aankoopmakelaar is het daarom belangrijk om met een open blik een woning binnen te stappen en op een aantal punten extra te letten. Wat is belangrijk aan de buitenkant van een huis?

“Kijk, hier zit bijvoorbeeld een scheurtje”, zegt Van Poppel terwijl hij een rondje om het huis loopt. “Dat is een van de belangrijkste dingen om op te letten. Scheuren kunnen vervelend zijn, zeker als ze zowel in de binnen- als buitenmuur op dezelfde plek zitten.”

Dat kan wijzen op funderingsproblemen. Ook voor lekkages moeten huizenjagers alert zijn. Van Poppel wijst naar het dak: “Let erop of de dakpannen recht liggen en of de goten in goede staat zijn. En vergeet ook de loodslabben niet, de metalen platen rondom bijvoorbeeld dakramen.” Bij houten kozijnen is extra oplettendheid geboden. “Durf er gewoon aan te voelen”, zegt hij. “Als je erdoorheen prikt, weet je meteen dat het hout rot is.” Hoe belangrijk is het energielabel?

“Een energielabel is op zich niet zo belangrijk”, zegt Van Poppel terwijl hij op zijn laptop door een woningadvertentie scrolt. “Het zegt weinig over de daadwerkelijke stookkosten. Daar vergissen mensen zich vaak in.”

Een uittreksel van het energielabel van een huis (foto: Omroep Brabant.)