Vergunning van 'groene' haven door de schredder door stikstofprobleem

De natuurvergunning voor de bouw van een gloednieuwe elektrische containerhaven in Waalwijk is door de rechter vernietigd. Volgens de rechtbank Oost-Brabant heeft de provincie onvoldoende onderbouwd waarom de haven er mag komen, ondanks een kwetsbaar natuurgebied in de buurt. Daarmee is de geplande start van het project voorlopig van de baan. Toch legt wethouder Frank Spierings zich er niet bij neer. “Deze haven móét er komen.”

Het project moet de eerste volledig elektrische binnenhaven van Europa worden, aan Haven 8 in Waalwijk. Grotere containerschepen moeten goederen vanuit Rotterdam en Antwerpen naar Midden-Brabant vervoeren. Daarmee wil de gemeente goederenvervoer deels van weg naar water verplaatsen, met elektrische hijskranen. Daarmee wil de gemeente het goederenvervoer deels van de weg naar het water verplaatsen. Met grote, duurzame hijskranen moeten de containers worden overgeslagen, zoals dat ook gebeurt in andere grote havens. Groene haven

Elektrische binnenvaartschepen krijgen er laadplekken en het complete haventerrein moet draaien op groene stroom. Zo staan windmolens gepland, worden zonnepanelen aangelegd op daken van bedrijven en moet een biomassacentrale zorgen voor voldoende energie. Aan het project hangt een fors prijskaartje van zo’n 30 miljoen euro. “Een haven met een grotere containerterminal die voor de hele regio interessant is”, zo omschreef wethouder Spierings het plan eerder.

De duurzame haven moet ervoor zorgen dat ronkende dieselvrachtwagens minder vaak de weg op hoeven. “Dat scheelt jaarlijks zo’n 1700 ton CO₂." In maart was projectleider Harald Wouters al zichtbaar enthousiast over de komst van de fonkelnieuwe, groene haven. “Het is supergaaf dat je de eerste in Europa bent”, zei hij. “Wij kunnen niet wachten. We staan klaar om zo snel mogelijk te beginnen.” Bezwaar aangetekend

Maar die start laat nu op zich wachten. Stichting Van GOL naar Beter tekende bezwaar tekende bezwaar aan tegen de plannen van de provincie en de gemeente. Daarop zet de rechtbank nu een dikke streep door de vergunning die nodig is om de bouw mogelijk te maken. Het oordeel is hard: de provincie heeft niet goed genoeg aangetoond waarom extra stikstofruimte nodig is in de buurt van een kwetsbaar natuurgebied. Omdat het haventerrein wordt aangelegd nabij een Natura 2000-gebied, is een speciale natuurvergunning verplicht. Die werd eerder verleend door de provincie, maar daar gaat de rechter niet in mee. Zonder die vergunning mag de bouw niet beginnen.

Wat is een Natura 2000-gebied? Natura 2000-gebieden vormen een netwerk van beschermde natuurgebieden binnen de Europese Unie. Volgens de EU staat de biodiversiteit op het continent namelijk onder druk. De aangewezen gebieden zijn bedoeld om kwetsbare en bedreigde planten en diersoorten te beschermen en de biodiversiteit te behouden. De Nederlandse overheid is verplicht deze natuur te beschermen. Bouwen of andere ingrepen in of nabij een Natura 2000-gebied mogen daarom alleen met een speciale vergunning.