'Na sluiting kliniek start genezer opnieuw met onbewezen kankertherapieën'
Een alternatief genezer in Waalre biedt uitbehandelde kankerpatiënten dure, onbewezen therapieën aan. Dat blijkt uit onderzoek van Follow The Money (FTM). De behandelaar werd door de Inspectie al eens op de vingers getikt, maar gaat in een nieuwe kliniek gewoon met zijn praktijken verder.
Michael van Gils opende in 2018 zijn eerste, eigen praktijk in Waalre: de BeterKliniek. Hij behandelde daar patiënten met allerlei aandoeningen, zoals longkanker en schizofrenie, bleek in 2024 al uit onderzoek van FTM.
Maar de alternatieve behandelingen waren vaak niet wetenschappelijk bewezen. Zo bood hij 'dentrische celtherapie' aan, een methode die volgens hem effectief was tegen alle soorten kanker. Hij mag volgens FTM zelf geen medicatie voorschrijven: dat doet een arts die bij de kliniek werkt voor hem.
Inspectie schreef rapport
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ging eind 2024 langs in de kliniek en schreef daar een kritisch rapport over. Inspecteurs zagen ernstige tekortkomingen, zoals onvoldoende infectiepreventie en het aanbieden van riskante therapieën.
Van Gils sloot de kliniek in februari, maar opende twee maanden later alweer een nieuwe: Feel Good Care, schrijft FTM. De praktijk zit maar zevenhonderd meter van de oude kliniek vandaan.
Undercover op consult
FTM ging undercover met een patiënt mee op consult om te zien hoe het er in deze nieuwe kliniek aan toe gaat. De patiënt heeft uitgezaaide prostaatkanker en kreeg in het ziekenhuis te horen dat hij ongeneeslijk ziek is, al is zijn kanker wel nog te behandelen met chemo- en hormoontherapie.
Van Gils zei tijdens het undercover-consult dat hij patiënten met dezelfde diagnose wél zag genezen. De alternatief behandelaar bood de patiënt een behandeling met vitamine C aan. 'Vitamine C is eigenlijk een chemokuur zonder bijwerkingen,’ zei hij, zo is te horen op opnames.
Inspectie op de hoogte
De behandeling kostte zo'n tweeduizend euro. Een groot deel van de inkomsten van de kliniek komt volgens FTM bij Van Gils terecht, omdat hij de enige aandeelhouder van het bedrijf is.
De behandelaar zegt in een reactie tegen FTM dat hij zijn uitspraken op het consult niet kan herinneren. De Inspectie laat weten op de hoogte te zijn van de nieuwe kliniek. Omdat de vorige kliniek officieel een andere zorgaanbieder was, heeft het kritische rapport van toen geen invloed op de nieuwe praktijk, aldus de Inspectie.