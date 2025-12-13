'Na sluiting kliniek start genezer opnieuw met onbewezen kankertherapieën'

Een alternatief genezer in Waalre biedt uitbehandelde kankerpatiënten dure, onbewezen therapieën aan. Dat blijkt uit onderzoek van Follow The Money (FTM). De behandelaar werd door de Inspectie al eens op de vingers getikt, maar gaat in een nieuwe kliniek gewoon met zijn praktijken verder.

Michael van Gils opende in 2018 zijn eerste, eigen praktijk in Waalre: de BeterKliniek. Hij behandelde daar patiënten met allerlei aandoeningen, zoals longkanker en schizofrenie, bleek in 2024 al uit onderzoek van FTM. Maar de alternatieve behandelingen waren vaak niet wetenschappelijk bewezen. Zo bood hij 'dentrische celtherapie' aan, een methode die volgens hem effectief was tegen alle soorten kanker. Hij mag volgens FTM zelf geen medicatie voorschrijven: dat doet een arts die bij de kliniek werkt voor hem. Inspectie schreef rapport

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ging eind 2024 langs in de kliniek en schreef daar een kritisch rapport over. Inspecteurs zagen ernstige tekortkomingen, zoals onvoldoende infectiepreventie en het aanbieden van riskante therapieën.