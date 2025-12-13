Paul traint al 60 jaar lang bijna elke jonge voetballer in dit dorp

Paul Kweens (82) is een levende legende in Aarle-Rixtel. Hij is namelijk al zestig jaar jeugdtrainer bij voetbalclub ASV'33. Er zijn al families waarbij drie generaties getraind zijn door Paul.

Het is zaterdagochtend als de inmiddels 82-jarige Paul volledig in trainingstenue wacht op de allerjongste leden van ASV'33. In sporthal De Dreef krijgen de vier tot zesjarige kinderen hun laatste training van dit kalenderjaar. "Dat binnen trainen doen we alleen voor de allerkleinsten", legt Kweens uit. Van speler naar trainer

Zestig jaar staat hij al op het veld voor de jeugdleden van de club. "Ik kwam in 1965 uit het korps mariniers en het toenmalige hoofd van de jeugdopleiding van ASV'33 vroeg of ik de jeugd wilde trainen. Dat was toen een hele eer, dus ik zei meteen ja", blikt Kweens terug. Hij zat, toen hij gevraagd werd, al tien jaar als voetballer bij de club. "Ik was alleen geen heel goede speler. Al had ik mij kapot getraind, dan had ik nog het eerste niet gehaald", vertelt hij met een lach. Hij schopte het niet verder dan het tweede. "Maar de jeugd trainen leek mij leuk."

In al die jaren vierde de ervaren jeugdcoach zo'n zes kampioenschappen. "Maar het ging mij niet om die titels, maar om het plezier en die kinderen letterlijk zien groeien." Hij vond het dan ook grappig dat zijn kampioensteams hem vaak als coach wilde houden. "Alsof ik voor die titel zorgde, maar dat deden de kinderen natuurlijk zelf."

Paul Kweens tijdens een training aan de allerjongste voetballertjes (foto: Omroep Brabant/Collin Beijk).

Kweens trainde bijna alle jeugdelftallen van ASV'33 wel een keer, maar staat inmiddels jaren voor de groep bij de allerkleinste voetballers. "Het mooiste is dat je zo'n verlegen handje vasthoudt van een kindje dat niets durft te zeggen. En dat je ze in het team ziet groeien, letterlijk en figuurlijk", vertelt de coach met vol enthousiasme. Begrip in Aarle-Rixtel

Dit zorgt meer dan eens voor bijzondere uitnodigingen. "Ik krijg dan van de jongsten de vraag of ik op hun kinderfeestje wil komen", vertelt Kweens lachend. "En ik probeer dan ook vaak wel te komen." In Aarle-Rixtel is hij dan ook een begrip en kinderen, jongeren en inmiddels volwassen vaders en moeders, tot opa's en oma's groeten hun voormalige coach continu.

Adri (66), Marnic (40) en Scott (4) van Rosmalen met hun trainer Paul Kweens (82)(foto: Omroep Brabant/Collin Beijk)