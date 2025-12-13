Paul traint al 60 jaar lang bijna elke jonge voetballer in dit dorp
Paul Kweens (82) is een levende legende in Aarle-Rixtel. Hij is namelijk al zestig jaar jeugdtrainer bij voetbalclub ASV'33. Er zijn al families waarbij drie generaties getraind zijn door Paul.
Het is zaterdagochtend als de inmiddels 82-jarige Paul volledig in trainingstenue wacht op de allerjongste leden van ASV'33. In sporthal De Dreef krijgen de vier tot zesjarige kinderen hun laatste training van dit kalenderjaar. "Dat binnen trainen doen we alleen voor de allerkleinsten", legt Kweens uit.
Van speler naar trainer
Zestig jaar staat hij al op het veld voor de jeugdleden van de club. "Ik kwam in 1965 uit het korps mariniers en het toenmalige hoofd van de jeugdopleiding van ASV'33 vroeg of ik de jeugd wilde trainen. Dat was toen een hele eer, dus ik zei meteen ja", blikt Kweens terug.
Hij zat, toen hij gevraagd werd, al tien jaar als voetballer bij de club. "Ik was alleen geen heel goede speler. Al had ik mij kapot getraind, dan had ik nog het eerste niet gehaald", vertelt hij met een lach. Hij schopte het niet verder dan het tweede. "Maar de jeugd trainen leek mij leuk."
In al die jaren vierde de ervaren jeugdcoach zo'n zes kampioenschappen. "Maar het ging mij niet om die titels, maar om het plezier en die kinderen letterlijk zien groeien." Hij vond het dan ook grappig dat zijn kampioensteams hem vaak als coach wilde houden. "Alsof ik voor die titel zorgde, maar dat deden de kinderen natuurlijk zelf."
Kweens trainde bijna alle jeugdelftallen van ASV'33 wel een keer, maar staat inmiddels jaren voor de groep bij de allerkleinste voetballers. "Het mooiste is dat je zo'n verlegen handje vasthoudt van een kindje dat niets durft te zeggen. En dat je ze in het team ziet groeien, letterlijk en figuurlijk", vertelt de coach met vol enthousiasme.
Begrip in Aarle-Rixtel
Dit zorgt meer dan eens voor bijzondere uitnodigingen. "Ik krijg dan van de jongsten de vraag of ik op hun kinderfeestje wil komen", vertelt Kweens lachend. "En ik probeer dan ook vaak wel te komen." In Aarle-Rixtel is hij dan ook een begrip en kinderen, jongeren en inmiddels volwassen vaders en moeders, tot opa's en oma's groeten hun voormalige coach continu.
De familie Van Rosmalen zijn AVS'33-leden in hart en nieren. Opa Adri zit al bijna 60 jaar bij de club. "Paul Kweens is al net zo lang trainer als dat ik bij de club zit en hij was ook mijn coach inderdaad. Niet altijd hoor, want hij stond meestal voor de selectie-elftallen en daar zat ik niet altijd bij", vertelt Adri lachend. "Hij was altijd een heel fanatieke trainer."
Wat Adri zo bijzonder vindt aan Paul is dat hij al zijn jeugdleden kent. "Hij kent ze als hij ze traint als ze vijf zijn, maar als die jeugdleden vijftien zijn, kent hij ze nog steeds. Dat is zo belangrijk voor de samenhang binnen een vereniging." Adri's zoon Marnic staat er net zo in. "Paul is een levende legende hier in het dorp."
Ondanks dat Paul inmiddels 82 jaar oud is, denkt hij nog niet aan stoppen. "Nee hoor, ik voel me nog fit en beleef er nog veel te veel plezier aan. Als ik niet meer met die kinderen op het veld sta, dan zou ik dat heel erg gaan missen." En dat geldt ook voor de club, die niet zonder Paul kan. Daarom wordt hij op 4 januari gehuldigd voor zijn verdiensten bij ASV'33.