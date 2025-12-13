Meerdere gewonden en ravage bij aanrijding op A58 door spookrijder

Bij een aanrijding op de A58 bij Moergestel zijn zaterdagavond rond zes uur vier mensen gewond geraakt. Volgens de politie lijkt het erop dat een spookrijder het ongeluk heeft veroorzaakt. De snelweg was vanaf Eindhoven richting Tilburg urenlang afgesloten.

Bij het ongeluk waren zeven auto’s betrokken. Daarvan zouden er minstens vier zwaar beschadigd zijn. De ravage op de weg was groot. Een automobilist, de mogelijke spookrijder, is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar wordt bloed afgenomen voor een alcohol- en drugsonderzoek. De man zou volgens een ooggetuige zonder verlichting hebben gereden. Hij is door de brandweer uit zijn auto bevrijd.

Daarnaast zijn er meerdere mensen lichtgewond geraakt. Zij zijn nagekeken door ambulancemedewerkers. Door het ongeluk stond er een lange file. De weg bleef uren dicht voor onderzoek en ging rond negen uur weer open. Ook de andere kant op, van Tilburg naar Eindhoven, was de snelweg gedeeltelijk afgesloten.

Toby de Kort / Persbureau Heitink.

