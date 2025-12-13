Spookrijder crasht tegen auto van vriendinnen: 'Moment duurde zo lang'

Wat begon als een gezellige meidendag eindigde zaterdagavond voor twee vriendinnen in een nachtmerrie op de A58 bij Moergestel. Nietsvermoedend reden zij rond zes uur op de snelweg toen een auto zonder verlichting hen plotseling tegemoet kwam. De spookrijder klapte met volle vaart tegen hun auto en richtte een grote ravage aan op de snelweg. "Je voelt jezelf door de auto slingeren en hoopt maar dat er niet nog een klap komt", vertelt ze nog altijd in shock.

Een paar uur na het ongeluk kunnen de vriendinnen nog altijd niet geloven wat hen is overkomen. "We zijn heel erg geschrokken", vertelt de bijrijder, die vanwege de impact anoniem wil blijven. Van de witte auto waar de vriendinnen in reden, is haast niets meer over door de enorme klap die ze kregen. "We waren onderweg terug van een dagje winkelen in Duitsland, een gezellige meidendag. Voor we het wisten, zagen we een auto zonder verlichting met flinke snelheid frontaal op ons afrijden", blikt ze terug.

"Het duurde zo lang voor we stilstonden."

Haar vriendin die aan het stuur zat, wist nog een stukje uit te wijken. "Daardoor klapte de auto aan de zijkant op die van ons. We begonnen te draaien, maar gelukkig in het rond en niet over de kop. Het duurde voor ons gevoel zo lang voordat we stilstonden. Je voelt jezelf door de auto slingeren en hoopt maar dat er niet nog een klap komt."

Door de alarmfunctie in hun auto waren de vriendinnen bij stilstand direct verbonden met de meldkamer. "We hadden geen idee waar we waren. Mijn vriendin is uit de auto gestapt om te kijken op welke weg we reden", beschrijft ze. Wat ze om hen heen zagen, waren brokstukken van meerdere auto's op de weg. "Het was een grote ravage. Ineens hoorden we overal sirenes."

"Meer dan één engeltje op onze schouders."

Wonder boven wonder komen de vriendinnen er buiten wat spierpijn heelhuids vanaf. "We hebben meer dan één engeltje op onze schouders gehad dat we dit hebben overleefd", zegt ze. Een automobilist, vermoedelijk de spookrijder, is zwaargewond met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In het ziekenhuis wordt bloed afgenomen om te kijken of de man onder invloed was van alcohol of drugs. Drie andere mensen raakten lichtgewond bij het ongeluk en zijn nagekeken door ambulancepersoneel. "We zagen zo'n vier tot vijf auto's die flink waren geraakt en er hadden wat auto's nevenschade zoals een kapotte spiegel", beschrijft een van de vriendinnen. De vriendinnen zijn in ieder geval opgelucht dat ze er zonder ernstige verwondingen vanaf zijn gekomen, maar van de schrik zullen zij nog even moeten bijkomen.