Navigatie overslaan

Meerdere gewonden en ravage bij aanrijding op A58, mogelijk spookrijder

Vandaag om 18:35 • Aangepast vandaag om 20:08
Ravage op de snelweg (Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
Ravage op de snelweg (Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).

Bij een aanrijding op de A58 bij Moergestel zijn zaterdagavond meerdere mensen gewond geraakt. De politie laat weten dat het ongeluk mogelijk is veroorzaakt door een spookrijder. De snelweg is vanaf Eindhoven richting Tilburg afgesloten.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Bij het ongeluk zijn zeven auto’s betrokken. Een automobilist, de mogelijke spookrijder, is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar wordt bloed afgenomen voor een alcohol- en drugsonderzoek. De man zou zonder verlichting hebben gereden. De brandweer heeft de auto open geknipt om de man te bevrijden.

Daarnaast zijn er meerdere mensen lichtgewond geraakt. Zij worden nagekeken door ambulancemedewerkers.

Door het ongeluk staat er een lange file. De weg blijft nog uren dicht voor onderzoek. Ook de andere kant op, van Tilburg naar Eindhoven, is de snelweg gedeeltelijk afgesloten.

Toby de Kort / Persbureau Heitink.
Toby de Kort / Persbureau Heitink.
Toby de Kort / Persbureau Heitink.
Toby de Kort / Persbureau Heitink.
Toby de Kort / Persbureau Heitink.
Toby de Kort / Persbureau Heitink.
Door het ongeluk staat er een lange file (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
Door het ongeluk staat er een lange file (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.