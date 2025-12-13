Meerdere gewonden en ravage bij aanrijding op A58, mogelijk spookrijder

Bij een aanrijding op de A58 bij Moergestel zijn zaterdagavond meerdere mensen gewond geraakt. De politie laat weten dat het ongeluk mogelijk is veroorzaakt door een spookrijder. De snelweg is vanaf Eindhoven richting Tilburg afgesloten.

Bij het ongeluk zijn zeven auto’s betrokken. Een automobilist, de mogelijke spookrijder, is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar wordt bloed afgenomen voor een alcohol- en drugsonderzoek. De man zou zonder verlichting hebben gereden. De brandweer heeft de auto open geknipt om de man te bevrijden.

Daarnaast zijn er meerdere mensen lichtgewond geraakt. Zij worden nagekeken door ambulancemedewerkers. Door het ongeluk staat er een lange file. De weg blijft nog uren dicht voor onderzoek. Ook de andere kant op, van Tilburg naar Eindhoven, is de snelweg gedeeltelijk afgesloten.

Toby de Kort / Persbureau Heitink.

