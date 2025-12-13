Jonge kinderen van spookrijder A58 met steekwonden in huis gevonden

Twee kleine kinderen zijn zaterdagavond met steekwonden in een huis aan de Janus Rooijakkersstraat in Moergestel gevonden. De spookrijder die eerder op de avond zwaargewond raakte op de A58 is de vader. Dat bevestigt de politie zaterdagavond.

De kinderen zijn volgens een politiewoordvoerder jonger dan tien jaar. Zij zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter werd opgeroepen. Het is niet duidelijk waar de moeder van de kinderen op dit moment is. Mogelijk verblijft zij in het buitenland, zegt de woordvoerder.

Het lijkt er volgens de politie op dat de crash op de A58 is veroorzaakt door een spookrijder. Bij de aanrijding waren meerdere auto's betrokken. De spookrijder is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Bij hem is bloed afgenomen om te kijken of hij onder invloed was van alcohol of drugs. Drie mensen raakten lichtgewond.

Twee ooggetuigen zagen een auto zonder verlichting frontaal op hen afkomen. De auto's kwamen van de zijkant met elkaar in botsing. Wonder boven wonder bleven de ooggetuigen ongedeerd.

Het is nog niet duidelijk wat zich in het huis en op de A58 heeft afgespeeld. De politie doet verder onderzoek. Er zijn volgens een woordvoerder veel vragen en weinig antwoorden. De politie roept mensen die meer informatie hebben op om zich te melden.