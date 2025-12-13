18-jarige Lars zat niet op zijn fiets toen hij werd overreden

De 18-jarige Lars uit Berlicum die in de nacht van vrijdag op zaterdag dood werd gevonden op de Kesselseweg in Maren-Kessel is op de weg overreden. Dat meldt de politie zaterdagavond. Hij zat op het moment van het ongeluk niet op zijn fiets.

Wat er precies is gebeurd, is nog steeds onduidelijk. "Alle scenario's staan nog open", zegt een woordvoerder van de politie zaterdagavond. "We onderzoeken hoe hij op de weg terechtgekomen is."