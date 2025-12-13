Advertentie
18-jarige Lars zat niet op zijn fiets toen hij werd overreden
Vandaag om 20:58 • Aangepast vandaag om 21:27
De 18-jarige Lars uit Berlicum die in de nacht van vrijdag op zaterdag dood werd gevonden op de Kesselseweg in Maren-Kessel is op de weg overreden. Dat meldt de politie zaterdagavond. Hij zat op het moment van het ongeluk niet op zijn fiets.
Wat er precies is gebeurd, is nog steeds onduidelijk. "Alle scenario's staan nog open", zegt een woordvoerder van de politie zaterdagavond. "We onderzoeken hoe hij op de weg terechtgekomen is."
De 23-jarige bestuurder uit Maren-Kessel die twintig minuten na het ongeval werd aangehouden, blijft vastzitten voor aanvullend onderzoek.
Het slachtoffer werd vrijdagnacht rond halfvier door een voorbijganger gevonden. Omdat de man verwondingen had, vermoedde de politie al dat hij was aangereden.
Advertentie
Advertentie