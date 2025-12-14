Buurt vol ongeloof na vondst gewonde kinderen in huis: 'Niet te bevatten'

Bewoners in de buurt van de Janus Rooijakkersstraat in Moergestel zijn zondag nog vol ongeloof. De buurt waar ze wonen is normaal gesproken zo rustig en nu is iedereen opgeschrikt door de vondst van de twee zwaargewonde kinderen zaterdagavond in een huis in de straat. Een man heeft een van de kinderen zaterdagochtend nog met haar vader gezien, zo vertelt hij. "Het is niet te bevatten."

"'s Ochtends zie ik haar nog lopen met haar vader. En 's avonds zie je haar in een ambulance gelegd worden." De vader van het meisje is de spookrijder die een paar uur voor de vondst van zijn twee zwaargewonde kinderen een ongeluk veroorzaakte op de A58. Of hij ook betrokken is bij dat wat zich in zijn huis met zijn dochter en zoon heeft afgespeeld, wordt door de politie nog onderzocht.

De bewoners die onze verslaggever spreekt, kennen het gezin nauwelijks. Ze wonen er pas een paar weken. "Ik hoorde dat we een nieuwe buurman hadden en dan een maand later gebeurt dit", verzucht een buurmeisje.

Ze kon vannacht de slaap maar moeilijk vatten door de stress. Om twee uur viel ze pas in slaap. Zaterdagavond toen zij onder de douche stond, kwam de politie aan de deur. Ze vertelde tegen haar zus dat er in het huis van de buren iemand gewond was. "Binnen tien minuten stonden er politie, ambulances en de brandweer en werd de deur bij de buren ingetrapt. Het huis trilde." Dat was rond half negen.

Het buurmeisje heeft de kinderen een paar keer zien lopen, maar ze kent ze verder niet. En dat geldt ook voor de andere buurtbewoners die onze verslaggever zondag spreekt in de straat. "De vader leek gewoon een hele leuke, rustige man. Maar ze wonen hier pas, we hebben nog geen kennis kunnen maken", vertelt een vrouw. Ze noemt het 'bizar' wat er is gebeurd. "We zijn gisteravond ook echt even als buren bij elkaar gaan zitten", legt ze uit. "Maar vanochtend was het toch weer mijn eerste gedachte toen ik opstond."

"Ik heb die kinderen hier zien spelen", vertelt een vrouw uit Moergestel. Haar zoon woont in de Janus Rooijakkersstraat. "Onbegrijpelijk", zegt ze over wat er is gebeurd. "We waren niet thuis, maar hoorden wel over de spookrijder op de A58 en dan hoor je later over de kinderen, twee deuren van mijn zoon vandaan. Dan draait je maag om."

Ze heeft alleen maar complimenten voor hulpverleners en politie. "Knap dat ze zo snel na het ongeluk met de spookrijder hier zijn gaan kijken. Dat ze zich afvragen waar komt die man vandaan? Maar dan vind je die kinderen..." Ze kan er ook de volgende dag nog niet bij.