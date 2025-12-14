Mathieu van der Poel wint opnieuw bij rentree als veldrijder

Mathieu van der Poel heeft net als de afgelopen drie jaar bij zijn rentree als veldrijder meteen gewonnen. Dat deed de renner van Alpecin-Deceuninck in de vierde veldrit van het seizoen om de wereldbeker in het Belgische Namen.

Van der Poel heeft zijn zinnen gezet op zijn achtste wereldtitel veldrijden, een record bij de mannen. Tot dat WK, op 1 februari in Hulst, komt hij nog tien keer in actie deze winter. In een spannende cross viel de beslissing in de slotronde, toen de Belg Thibau Nys onderuitgleed. De leider in de wereldbeker eindigde nog wel als tweede, voor zijn landgenoot Michael Vanthourenhout en de Nederlander Lars van der Haar.

Van der Poel begon vanaf de derde startrij, maar schoof al snel op. Na een ronde was hij al de eerste achtervolger op Vanthourenhout. Na een versnelling van Van der Haar in de vierde ronde gleed Van der Poel, die technisch nog wel foutjes maakte, onderuit.

"Ik maakte foutjes, pas in de slotronde was ik technisch op mijn best."

De 30-jarige Nederlander sloot weer aan bij zijn landgenoot, Nys en Vanthourenhout. Het waren de vier beste mannen in koers. Nys gleed in de slotronde onderuit en moest een extra inspanning leveren om terug te keren in de kop van de wedstrijd. Maar Van der Poel wachtte niet en soleerde naar de winst. Het kostte hem heel wat meer moeite dan vorig jaar, toen hij in Zonhoven vanaf het begin door niemand te volgen was. "Het is altijd zwaar op dit parcours", vertelde hij in het flashinterview. "Ik maakte foutjes, pas in de slotronde was ik technisch op mijn best. Ik had sowieso al besloten om lang te wachten met mijn aanval." Van der Poel won de afgelopen twee seizoenen maar één keer niet een cross waar hij startte. Dat was begin 2024 in Benidorm. Volgende week volgt voor het eerst een duel met de Belg Wout van Aert tijdens een wereldbekercross in Antwerpen.