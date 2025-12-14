Advertentie
Auto rolt van carpoolplaats de sloot in
Vandaag om 17:25 • Aangepast vandaag om 17:41
Een auto is zondagmiddag in een sloot gerold aan het Bagven Park in Breda. De auto stond al langere tijd geparkeerd op een carpoolplaats vlakbij.
De auto is op onverklaarbare wijze naar beneden gerold richting de sloot. Er zat al een sticker op het raam van de wagen omdat de auto al langer op de parkeerplaats stond en verwijderd moest worden.
De auto wordt door een berger opgehaald.
