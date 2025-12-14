Meerdere gewonden na ongeval met twee auto's en busje

Drie mensen zijn zondagavond zwaargewond geraakt bij een ongeval op de Fressevenweg in Bergeijk. Twee voertuigen botsten frontaal op elkaar waarna ook een derde auto betrokken raakte.

De drie zwaargewonden zijn de bestuurders van de voertuigen. Ook twee andere inzittenden raakten bij het ongeval gewond.

Een van de bestuurders kwam bekneld te zitten en moest door de brandweer uit zijn voertuig worden bevrijd. Ook een hond moest uit een van de betrokken voertuigen worden gehaald.

Vijf ambulances en een traumaheli ter plaatse

Vijf ambulances, een traumahelikopter en twee brandweervoertuigen kwamen naar het ongeval. De gewonden zijn met ambulances naar verschillende ziekenhuizen gebracht.

De politie is een onderzoek gestart om te achterhalen wat er is gebeurd. De Fressevenweg loopt van de Luikerweg naar het dorp Bergeijk en blijft voorlopig dicht voor verkeer.