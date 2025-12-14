Navigatie overslaan

Twee auto's en busje botsen op elkaar, drie bestuurders zwaargewond

Vandaag om 19:28 • Aangepast vandaag om 20:54
Dit voertuig raakte betrokken bij het zware ongeval (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).
Drie mensen zijn zondagavond zwaargewond geraakt bij een ongeval op de Fressevenweg in Bergeijk. Twee voertuigen botsten frontaal op elkaar waarna ook een derde auto betrokken raakte. 

Profielfoto van Lobke Kapteijns
Geschreven door
Lobke Kapteijns

De drie zwaargewonden zijn de bestuurders van de voertuigen. Ook twee andere inzittenden raakten bij het ongeval gewond. 

Een van de bestuurders kwam bekneld te zitten en moest door de brandweer uit zijn voertuig worden bevrijd. Ook een hond moest uit een van de betrokken voertuigen worden gehaald. 

Vijf ambulances en een traumaheli ter plaatse
Vijf ambulances, een traumahelikopter en twee brandweervoertuigen kwamen naar het ongeval. De gewonden zijn met ambulances naar verschillende ziekenhuizen gebracht. 

De politie is een onderzoek gestart om te achterhalen wat er is gebeurd. De Fressevenweg loopt van de Luikerweg naar het dorp Bergeijk en blijft voorlopig dicht voor verkeer. 

Een van de betrokken auto's bij het ongeval op de Fressevenweg in Bergeijk (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).
Een van de betrokken auto's bij het ongeval in Bergeijk waarbij vijf mensen gewond raakten (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).
