Live | Eis: 15 jaar cel en tbs tegen Helmondse misbruikverdachte Wesley W.

11:58

De advocaat van meester Wesley vindt een gevangenisstraf van 5 jaar met tbs met voorwaarden voldoende. "Zie geen noodzaak om vergaande voorwaarde te stellen. Client zal niet terugkeren naar Helmond, maar heeft daar wel huisarts, tandarts en vrienden. Hij zal ontwijken waar mogelijk, zoals nemen van andere huisarts. Contactverbod voor heel Helmond is niet noodzakelijk. Als u dat wel noodzakelijk vindt voor de voorwaarden, zullen wij ons daar niet tegen verzetten."

"Hij wil uit de buurt van kinderen elders gaan wonen, niet in Helmond. Hij staat open voor bemiddelingstraject met de ouders, als zij daarvoor open staan."