Live | Eis: 15 jaar cel en tbs tegen Helmondse misbruikverdachte Wesley W.
Voormalig leerkrachtondersteuner Wesley W. (26) hoorde zojuist 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen zich eisen voor de rechtbank in Den Bosch. Dit voor het misbruiken van twintig jonge kinderen op basisschool Mondomijn in Helmond en op zijn oppasadressen. Ook filmde hij een deel van zijn seksuele handelingen en had hij 22.000 foto's en video's met kinderporno op zijn computer en telefoon staan. In dit liveblog houden we je de hele dag op de hoogte van de gebeurtenissen in de rechtbank.
Wesley is er zelf niet bij tijdens de uitspraak
Op 13 februari doet de rechter dus uitspraak. Wesley zal daar vanwege veiligheidsredenen niet bij zijn, zo geeft hij nog aan voordat hij wordt weggebracht.
Ouders worden emotioneel
Aan het einde van de zitting wordt het toch een beetje grimmig. Wesley staat op en wordt weggeleid door twee agenten. Ineens beginnen er twee mensen op de tribune naar hem meerdere keren te roepen: "Tik-tak, tik-tak, ik pak je alsnog jongen." Waarschijnlijk gaat het om de vader van een van de slachtoffertjes. Een vrouw roept een aantal keer: 'Smeerlap!"
Uitspraak volgt in februari
De zitting is gesloten. De rechter doet op 13 februari om halfelf uitspraak in deze zaak.
Laatste woord is aan Wesley W.
Wesley W. wil graag gebruikmaken van het laatste woord in deze zitting:
"Beste allemaal. Inmiddels zitten jullie al een jaar in een verschrikkelijke situatie. In het begin heb ik een fout gemaakt om niet eerlijk te zijn. Stom. Ik dacht alleen aan mezelf. Daarna heb ik besloten volledige medewerking te verlenen. Dat zal ik ook in de toekomst doen. Jullie woorden van afgelopen donderdag hebben mij geraakt. Het verdriet van jullie dochters en zoon zijn onherstelbaar. De consequenties zal ik volledig nemen. Ik zal zorgen dat jullie mij nooit meer hoeven te zien. Dankjewel."
Advocaat vindt 5 jaar voldoende
De advocaat van meester Wesley vindt een gevangenisstraf van 5 jaar met tbs met voorwaarden voldoende. "Zie geen noodzaak om vergaande voorwaarde te stellen. Client zal niet terugkeren naar Helmond, maar heeft daar wel huisarts, tandarts en vrienden. Hij zal ontwijken waar mogelijk, zoals nemen van andere huisarts. Contactverbod voor heel Helmond is niet noodzakelijk. Als u dat wel noodzakelijk vindt voor de voorwaarden, zullen wij ons daar niet tegen verzetten."
"Hij wil uit de buurt van kinderen elders gaan wonen, niet in Helmond. Hij staat open voor bemiddelingstraject met de ouders, als zij daarvoor open staan."
Advocaat vindt tbs met dwangverpleging te zwaar
“Wat is nodig en passend? Client staat open voor hulp. Voor hem is alles nieuw. Hij kan niet goed inschatten wat nodig is. Hij wil graag meewerken.”
Zij pleit voor tbs-maatregel met voorwaarden. ”Client is al op wachtlijst voor kliniek geplaatst. Daar kan hij waarschijnlijk snel terecht. Volgens haar is er een lange wachtlijst voor tbs met dwangverpleging.”
Advocaat voert nog meer argumenten aan voor lagere straf
De advocaat vraagt de rechtbank om rekening te houden met een aantal zaken voor strafvermindering. Zo heeft de advocaat het over de hoeveelheid media-aandacht voor de zaak van Wesley W. "Hij is herkenbaar in de openbaarheid gebracht. Hij wordt direct geconfronteerd met de gevolgen van zijn gedrag. Klopt, als hij deze daden niet had gedaan, was dit niet gebeurd. Maar dit alles, en de geplaatste foto heeft veel impact."
Advocaat vraagt ook rekening te houden met zijn leeftijd. "Hij was ten tijde van zijn aanhouding 25 jaar, dus nog een jonge leeftijd."
W. was in de eerste jaren minderjarig
Een deel van de strafbare feiten zijn gepleegd toen hij minderjarig was. Volgens advocaat moeten deze feiten die zijn gepleegd toen hij minderjarig was daarom worden behandeld volgens het jeugdrecht, of helemaal achterwege worden gelaten.
Advocaat: 'W. is verminderd toerekeningsvatbaar'
Advocaat: “Er was een dwang in zijn hoofd waar hij niet tegenin kon gaan. Hij vond het moeilijk om zich tegen deze gevoelens te verzetten. Telkens als het weer was gebeurd, had hij spijt. Schaamte was er, maar niet op het moment dat de seksuele handelingen werden uitgevoerd.” Volgens zijn advocaat is hij daardoor verminderd toerekeningsvatbaar.
Verdachte heeft bijna alles bekend
De advocaat wil vragen om een andere straf voor haar client Wesley W. Hij bekent alles, op het misbruik van één slachtoffer na. "Hij heeft haar wel aangeraakt, maar niet op een seksuele manier. Hij weet dat het voor de straf niet veel gaat uitmaken. Een slachtoffer meer of minder, hoe cru ook, maakt voor de strafeis niet heel veel meer uit."
Ze blikt terug op de woorden van de ouders vorige week donderdag: "Spreekrecht heeft diepe indruk gemaakt op hem." Vooral de woorden van de kinderen: "Of het wel goed ging met hem in de cel, was moeilijk voor client om te horen."
'Ouders van Wesley W. hebben het nooit geweten'
De advocaat van het slachtoffer heeft het kort over de ouders van Wesley W.: "Ouders vragen zich af waarom zij dit niet eerder hebben gezien. Zij wisten het pas toen wij het allemaal wisten. Als zij het eerder hadden geweten, was het allemaal nooit zover gekomen. Ouders blijven hem steunen. Hij blijft hun zoon. Ze begrijpen de pijn die de ouders van de slachtoffers voelen."
Zaak gaat weer verder
De pauze is inmiddels voorbij. De verdachte is weer binnengebracht en ook de rechters komen weer binnen. We gaan nu verder met de verdediging.
'Hij bleef niet mijlenver van de doelgroep weg'
Nog even over de hoge strafeis van de officier van justitie: Wesley W. vertelde eerder dat hij geen gemakkelijke jeugd heeft gehad. Hij verloor op jonge leeftijd een zusje en zijn broertje is gehandicapt.
De officier van justitie ziet dat alles los van het misbruik waarmee hij al vanaf zijn zestiende bezig was. En: "Hij bleef niet mijlenver weg van de doelgroep. Hij ging oppassen, hij ging op school werken. Hij ging niet op zoek naar hulp, hij ging op zoek naar kinderen. Daar zijn 20 onschuldige kinderen het slachtoffer van geworden."
Contactverbod voor de wijk Brandevoort en Helmond is volgens haar niet nodig. Daar wordt mogelijk op een later moment nog naar gekeken.
Pauze
De zaak wordt direct na de strafeis tot kwart over 11 geschorst.
Flinke strafeis
Eis van de OvJ: 15 jaar en tbs met dwangverpleging. Dat is een flinke strafeis voor Wesley W.
Dieptepunt in de zaak
OvJ spreekt over gevoel van schaamte bij de slachtoffers. "Jullie hoeven je niet te schamen. Als er iemand zich moet schamen en hulp had moeten zoeken, dan is hij het. Niet de kinderen. Absoluut dieptepunt in het dossier is het misbruik van een broertje en zusje die aan elkaar moesten zitten. Dat dit hun allereerste intieme aanraking is geweest, als ze daar later aan terugdenken. Hoe krijg je dat soort beelden ooit weer uit je hoofd, nu de ouders dat terug hebben moeten kijken."
"Wat voelen de ouders zich ongelooflijk belazerd door de verdachte. Geen van de ouders heeft dit ooit kunnen vermoeden. Er is op de meest gruwelijke wijze misbruik gemaakt van hun vertrouwen."
"Dit breekt toch je hart?"
"De kinderen op de oppasadressen werden slachtoffer van misbruik op de meest veilige plek: hun slaapkamer. En dat gebeurde ook op school. Daar keken ze op tegen meester Wesley. Ze waren idolaat van hem. Het was hun lievelingsmeester. Ze hingen letterlijk op zijn nek. Zo grappig, zo leuk. De kinderen zagen het echt als een spelletje en hadden niet door dat het niet klopte."
Sommige kinderen missen Wesley W. nu nog steeds, zegt de Officier van Justitie: "Een kindje heeft gezegd dat ze spijt heeft dat ze met de politie heeft gepraat omdat ze bang is dat ze meester Wesley nu nooit meer ziet. Een ander kind vraagt zich af of Wesley wel lekker te eten krijgt in de gevangenis. Dit breekt toch je hart?"
Misbruik duurde tien jaar en ging steeds verder
"Het kan niet zo zijn dat op 10 jaar lang misbruiken van 20 jonge kinderen een gevangenisstraf volgt van 5 jaar. Dat zou onverteerbaar zijn voor de ouders. Kinderen, die nog zo klein waren, dat ze zich nog niet realiseerden waarvan ze slachtoffer waren. De jongste van 2, de oudste was 10. Waar was dit geëindigd als hij niet door een paar dappere kinderen, ouders en politie was gestopt? Dan was hij mogelijk nog jaren doorgegaan."
Wesley ging volgens de OvJ steeds een stapje verder. "Van kriebelen op de kleding, tot op de onderbroek, in het onderbroekje en zelfs tussen de schaamlippen. Hij ging steeds verder."
"Kinderen die niet protesteerden, moesten aan zijn geslachtsdeel zitten. Verdachte werd grenzelozer. Van oppasadres naar midden in de rekenlokaal. Hij nam gewoon een kind op schoot en ging dan met zijn hand op de broek. Als er een andere docent binnen kwam, deed hij snel alsof er niks aan de hand was."
OvJ wil in ieder geval tbs met voorwaarden
"Verdachte is enigszins verminderd toerekeningsvatbaar. Tbs-maatregel staat als een paal boven water. Veiligheid van de maatschappij is nodig voor deze maatregel. Verdachte is het daar zelf ook mee eens."
Het misbruik heeft in totaal tien jaar geduurd. "Verdachte is al die tijd niet in staat geweest om weerstand te bieden aan zijn gedachtes. We kunnen ons geen enkel risico permitteren. We moeten er alles aan doen om herhaling te voorkomen. Dat er nooit meer zoiets zal gebeuren."
'Hij wist dat meisjes het niet fijn vonden'
OvJ: "Betrokkene was telkens op zoek naar meisjes met wie hij gemakkelijk in contact kon komen. Eerst op zijn oppasadres, later op school. Dat allemaal vanuit zijn pedofiele stoornis. Verdachte beschikt over het verstandelijke vermogen om de gevolgen te kunnen overzien. Hij heeft nooit gedacht dat de meisjes het fijn vonden. Hij weet hoe lastig de kinderen het vonden om een geheimpje te bewaren. Ik hoorde een hoop bewust gemaakte keuzes."
Officier van Justitie aan het woord
Officier van Justitie begint aan haar requisitoir: "Wat een afgrijselijke nachtmerrie is dit. Ouders hebben iets meegemaakt wat je als ouder niet mee zou willen maken. Het zal je gebeuren dat je dochter in de auto ineens begint te vertellen dat Wesley je dochter knuffelt en kriebelt. Dat ze op bepaalde vragen reageert met 'iew nee', en dat het dan toch blijkt te zijn gebeurd..."
Vorderingen
De vorderingen van de ouders en de slachtoffers worden besproken. Hier worden per kind verschillende bedragen genoemd.
'Indringende woorden vorige week'
De rechter blikt aan het begin van de twee zittingsdag nog even terug op het spreekrecht van afgelopen donderdag. Zij noemt het indringende woorden die uitgesproken zijn door de ouders van de slachtoffers.
Wesley W wordt gevraagd om een reactie: "Heel indringende woorden, maar ik kan alleen maar benadrukken dat het me heel erg spijt."
Wesley W. weer aanwezig
De verdachte is inmiddels binnengebracht, dus we kunnen deze keer op tijd beginnen met de tweede zittingsdag.
Tweede dag van de misbruikzaak op een Helmondse school
Vandaag is de tweede dag van de zaak Wesley W. 26-jarige voormalig klassenondersteuner en oppas wordt verdacht van ontucht met negentien meisjes en één jongen in de afgelopen tien jaar. De slachtoffertjes waren tijdens het misbruik allemaal jonger dan twaalf jaar. Een aantal van de kinderen was tijdens het misbruik jonger dan 4 jaar. De ontucht zou zowel op de school waar hij werkte, kindcentrum Mondomijn in de Helmondse wijk Brandevoort, als bij zijn oppasadressen hebben plaatsgevonden. W. bekende donderdag tijdens de eerste zittingsdag al een groot deel van het misbruik. Hij maakte er soms een spelletje van. De zaak vandaag begint om 10 uur.
