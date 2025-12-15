LIVE | Leerkrachtondersteuner Wesley W. hoort strafeis voor misbruik
Voormalig leerkrachtondersteuner Wesley W. (26) hoort vandaag welke straf tegen hem wordt geëist. De Helmonder wordt verdacht van het misbruiken van twintig jonge kinderen op basisschool Mondomijn in Helmond en op zijn oppasadressen. Ook filmde hij een deel van zijn seksuele handelingen en had hij 22.000 foto's en video's met kinderporno op zijn computer en telefoon staan. In dit liveblog houden we je de hele dag op de hoogte van de gebeurtenissen in de rechtbank.
Misbruik duurde tien jaar en ging steeds verder
"Het kan niet zo zijn dat op 10 jaar lang misbruiken van 20 jonge kinderen een gevangenisstraf volgt van 5 jaar. Dat zou onverteerbaar zijn voor de ouders. Kinderen, die nog zo klein waren, dat ze zich nog niet realiseerden waar ze slachtoffer waren. De jongste van 2, de oudste was 10. Waar was dit geëindigd als hij niet door een paar dappere kinderen, ouders en politie was gestopt? Dan was hij mogelijk nog jaren doorgegaan."
Wesley ging volgens de OvJ steeds een stapje verder. "Van kriebelen op de kleding, tot op de onderbroek, in het onderbroekje en zelfs tussen de schaamlippen. Hij ging steeds verder."
"Kinderen die niet protesteerden, moesten aan zijn geslachtsdeel zitten. Verdachte werd grenzelozer. Van oppasadres naar midden in de rekenlokaal. Hij nam gewoon een kind op schoot en ging dan met zijn hand op de broek. Als er een andere docent binnen kwam, deed hij snel dat er niks aan de hand was."
OvJ wil in ieder geval tbs met voorwaarden
"Verdachte is enigszins verminderd toerekeningsvatbaar. Tbs-maatregel staat als een paal boven water. Veiligheid van de maatschappij is nodig voor deze maatregel. Verdachte is het daar zelf ook mee eens."
Het misbruik heeft in totaal tien jaar geduurd. "Verdachte is al die tijd niet in staat geweest om weerstand te bieden aan zijn gedachtes. We kunnen ons geen enkel risico permitteren. We moeten er alles aan doen om herhaling te voorkomen. Dat er nooit meer zoiets zal gebeuren."
'Hij wist dat meisjes het niet fijn vonden'
OvJ: "Betrokkene was telkens op zoek naar meisjes met wie hij gemakkelijk in contact kon komen. Eerst op zijn oppasadres, later op school. Dat allemaal vanuit zijn pedofiele stoornis. Verdachte beschikt over verstandelijke vermogen om de gevolgen te kunnen overzien. Hij heeft nooit gedacht dat de meisjes het fijn vonden. Hij weet hoe lastig de kinderen het vonden om een geheimpje te verklaren. Ik hoorde een hoop bewust gemaakte keuzes."
Officier van Justitie aan het woord
Officier van Justitie begint aan haar requisitoir: "Wat een afgrijselijke nachtmerrie is dit. Ouders hebben iets meegemaakt wat je als ouder niet mee zou willen maken. Het zal je gebeuren dat je dochter in de auto ineens begint te vertellen dat Wesley je dochter knuffelt en kriebelt. Dat ze op bepaalde vragen reageert met 'iew nee', en dat het dan toch blijkt te zijn gebeurd..."
Vorderingen
De vorderingen van de ouders en de slachtoffers worden besproken. Het worden per kind verschillende bedragen genoemd.
'Indringende woorden vorige week'
De rechter blikt aan het begin van de twee zittingsdag nog even terug op het spreekrecht van afgelopen donderdag. Zij noemt het indringende woorden die uitgesproken zijn door de ouders van de slachtoffers.
Wesley W wordt gevraagd om een reactie: "Heel indringende woorden, maar ik kan alleen maar benadrukken dat het me heel erg spijt."
Wesley W. weer aanwezig
De verdachte is inmiddels binnengebracht, dus we kunnen deze keer op tijd beginnen met de tweede zittingsdag.
Tweede dag van de misbruikzaak op een Helmondse school
Vandaag is de tweede dag van de zaak Wesley W. 26-jarige voormalig klassenondersteuner en oppas wordt verdacht van ontucht met negentien meisjes en één jongen in de afgelopen tien jaar. De slachtoffertjes waren tijdens het misbruik allemaal jonger dan twaalf jaar. Een aantal van de kinderen was tijdens het misbruik jonger dan 4 jaar. De ontucht zou zowel op de school waar hij werkte, kindcentrum Mondomijn in de Helmondse wijk Brandevoort, als bij zijn oppasadressen hebben plaatsgevonden. W. bekende donderdag tijdens de eerste zittingsdag al een groot deel van het misbruik. Hij maakte er soms een spelletje van. De zaak vandaag begint om 10 uur.
