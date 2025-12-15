LIVE | Leerkrachtondersteuner Wesley W. hoort strafeis voor misbruik

10:40

"Het kan niet zo zijn dat op 10 jaar lang misbruiken van 20 jonge kinderen een gevangenisstraf volgt van 5 jaar. Dat zou onverteerbaar zijn voor de ouders. Kinderen, die nog zo klein waren, dat ze zich nog niet realiseerden waar ze slachtoffer waren. De jongste van 2, de oudste was 10. Waar was dit geëindigd als hij niet door een paar dappere kinderen, ouders en politie was gestopt? Dan was hij mogelijk nog jaren doorgegaan."

Wesley ging volgens de OvJ steeds een stapje verder. "Van kriebelen op de kleding, tot op de onderbroek, in het onderbroekje en zelfs tussen de schaamlippen. Hij ging steeds verder."

"Kinderen die niet protesteerden, moesten aan zijn geslachtsdeel zitten. Verdachte werd grenzelozer. Van oppasadres naar midden in de rekenlokaal. Hij nam gewoon een kind op schoot en ging dan met zijn hand op de broek. Als er een andere docent binnen kwam, deed hij snel dat er niks aan de hand was."