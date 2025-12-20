De stad wordt steeds meer volgebouwd, maar dat hoeft niet slecht te zijn

Het is de vrees van misschien wel iedere stadsbewoner. Op het openliggende plekje bij je huis verrijst een nieuw appartementengebouw om de woningnood aan te pakken. Weg uitzicht. Architectenbureau KAW deed onderzoek naar het fenomeen inbreiding, het bouwen van woningen binnen de bestaande kom van de stad of het dorp. De conclusie: de wijk gaat er juist op vooruit als er meer mensen komen wonen.

In Helmond maakt een groep inwoners zich zorgen over het volbouwen van brede groenstroken met nieuwe flats. Tussen bestaande flats langs de Deurneseweg komen vier nieuwe appartementencomplexen te staan, vijf lagen, met elk 17 appartementen. Architectenbureau KAW is niet betrokken bij het project in Helmond, maar houdt zich wel vaak bezig met het bijbouwen van flats in al bestaande wijken. Zij zien dat de wijk er bij dit soort projecten, mits het project goed wordt uitgevoerd, juist op vooruit gaat. "Maar dan moet je de wijk wel meenemen bij inbreidingsprojecten", zegt directeur Reimar von Meding.

"Alsof het recht op uitzicht zwaarder weegt dan dat er mensen mogen wonen."

Von Meding snapt dat er soms bezwaar wordt gemaakt door bewoners die er al wonen, zoals in Helmond het geval is, maar hij is daar kritisch op. “Dit type wijk is gebouwd voor 3,5 personen per huishouden. Maar nu is het 1,9 personen. Het aantal mensen per woning is met 40 procent afgenomen. We hebben een krankzinnig overschot aan eengezinswoningen.” Daardoor komen veel oudere stadswijken juist onder druk te staan. “Scholen worden samengevoegd, de bakker vertrekt en de buslijn verdwijnt.”

"En dus is het geven en nemen", zegt hij stellig. Volgens hem vergeten mensen dat ze er vaak ook iets voor terugkrijgen als er meer inwoners naar een wijk komen: "Beter groen, een nieuwe speeltuin, een betere busverbinding. Een nieuwe groep bewoners kan een wijk juist nieuw leven inblazen." Hij erkent dat het eng kan klinken, een nieuwe concentratie van mensen. "Mensen zijn huiverig voor een flat, maar als het project eenmaal is gerealiseerd, dan zien we vaak dat mensen enthousiast zijn.” Een voorwaarde is volgens de directeur van het architectenbureau wel dat de gemeente de inwoners goed moet meenemen in de nieuwe plannen voor de wijk.

"Inbreiding gaat twee keer zo snel als het opzetten van een nieuwbouwwijk buiten de stad."