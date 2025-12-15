Traditionele vuurwerkshow in Roosendaal op laatste moment afgelast

Ze zouden dit jaar nog één keer knallen met een vuurwerkshow in Roosendaal, maar door aanscherping van de regels rond consumentenvuurwerk gaat de voorstelling van vuurwerkbedrijf Vesta niet meer door. “We waren er helemaal klaar voor”, zegt bedrijfsleider Jeffrey Tepe maandag.

De vuurwerkshow begeleid door muziek zou aanstaande zaterdag gehouden worden aan de Oostelijke Havendijk. Een wet die sinds 1 december van kracht is zorgt er nu voor dat het vuurwerk dat jarenlang voor de show gebruikt werd, niet meer afgestoken mag worden. Het gaat onder meer om consumentenvuurwerk in gaasverpakking en een bepaalde lading aan effecten. Uiteindelijk ging het team nog op zoek naar alternatieven, maar die bleken niet haalbaar. “Het is op zo’n korte termijn niet gelukt om vervangende producten in de show te verwerken”, zegt een teleurgestelde Tepe.

"Voor veel gezinnen was het echt een soort vast uitje geworden."

"Er zijn zoveel producten die ineens niet meer gebruikt mogen worden, maar wel nodig zijn om een dergelijk vuurwerkshow te maken, dat er weinig mogelijk is", gaat hij verder. En producten die wel gebruikt mochten worden, waren volgens hem niet goed op muziek te timen. "Soms duurt het te lang voordat ze afgaan en dat zorgt voor een slordige timing." "We bleven zoeken, maar het zag er te slordig uit", legt Tepe uit. "We zijn er maanden mee beziggeweest." De show op een andere manier laten doorgaan was geen optie: "Deze show zou niet zonder teleurstellingen zijn geweest en we wilden er geen negatief gevoel aan overhouden, zeker niet bij de laatste editie."

"Het afgelasten van de show doet het hele team pijn in het hart.”