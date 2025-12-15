Aanrijding op station Boxtel was noodlottig ongeluk, slachtoffer overleden

Het slachtoffer dat zondagmiddag zwaargewond raakte bij een aanrijding op het spoor bij het station in Boxtel is aan die verwondingen overleden. Dat meldt ProRail maandagmiddag.

Het slachtoffer werd rond halfvijf aangereden door een trein. Het slachtoffer zou net uit diezelfde trein zijn gestapt. Uit onderzoek van de politie blijkt dat het gaat om een noodlottig ongeluk.