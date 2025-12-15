Advertentie
Aanrijding op station Boxtel was noodlottig ongeluk, slachtoffer overleden
Vandaag om 13:15 • Aangepast vandaag om 14:49
Het slachtoffer dat zondagmiddag zwaargewond raakte bij een aanrijding op het spoor bij het station in Boxtel is aan die verwondingen overleden. Dat meldt ProRail maandagmiddag.
Het slachtoffer werd rond halfvijf aangereden door een trein. Het slachtoffer zou net uit diezelfde trein zijn gestapt. Uit onderzoek van de politie blijkt dat het gaat om een noodlottig ongeluk.
ProRail wenst de nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. De organisatie leeft ook mee met de mensen die getuige waren van dit ongeluk.
Advertentie
Advertentie