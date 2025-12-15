Meester Wesley hangt lang leven achter de tralies boven het hoofd

15 jaar gevangenisstraf en daarna nog eens tbs met dwangverpleging. De nu 26-jarige leerkrachtondersteuner Wesley W. uit Helmond kan weleens lang zijn vrijheid kwijt zijn, als het aan de officier van justitie ligt. Het woord is nu aan de rechters in Den Bosch. Die doen op 13 februari uitspraak.

Willem-Jan Joachems & Ferenc Triki Geschreven door

'Monster' en dat je 'mag wegrotten in de hel'. W. kreeg die woorden naar zijn hoofd geslingerd van een paar ouders. De gebeurtenissen in de Helmondse wijk Brandevoort hebben er diep in gehakt en vormen een litteken. Tientallen ouders waren op beide zittingsdagen in de rechtszaal. Ze maakten alleen al met hun massale aanwezigheid nog eens duidelijk teken hoe ingrijpend en grootschalig het misbruik is geweest. Dat begon toen Wesley nog maar een puber was van 15 jaar. Hij groeide zelf op in een gezin dat veel verdriet kende. Zijn zusje was jong overleden, een gehandicapt broertje, moeder ziek. "Verdachte was zelf nog een kind dat veel voor de kiezen heeft gekregen", zei de officier van justitie. "Hij voelde zich soms erg alleen maar een oorzakelijk verband zie ik niet."

"Waar was dit geëindigd als hij niet door een paar dappere kinderen, ouders en politie was gestopt?"

Wesley worstelde al op jonge leeftijd met zijn pedofiele stoornis. "Maar hij had nooit mogen handelen naar die verboden verlangens. Hij ging niet op zoek naar hulp, hij ging op zoek naar kinderen." In tien jaar tijd groeide hij uit tot populaire klassenassistent, oppas en vrijwilliger. Maar ook tot zedendelinquent. Buiten het zicht van volwassenen betastte hij jonge kinderen op de meest intieme plekken. Hij liet die kinderen ook aan hem zitten, en soms zelfs aan elkaar zoals het geval was bij een broertje en een zusje. "Een absoluut dieptepunt in het dossier", aldus de officier van justitie. Honderden keren maakte hij zich schuldig aan het misbruik. En hij filmde en fotografeerde dat misbruik voor zijn eigen genot. Wesley ging volgens de officier van justitie steeds een stapje verder. "Van kriebelen op de kleding, tot op de onderbroek, in het onderbroekje en zelfs tussen de schaamlippen. Hij ging steeds verder." De slachtoffertjes waren extreem jong: "De jongste was 2, de oudste was 10. Waar was dit geëindigd als hij niet door een paar dappere kinderen, ouders en politie was gestopt? Dan was hij mogelijk nog jaren doorgegaan." Op zijn verjaardag in 2024 werd Wesley opgepakt.

"In onze visie is hij verminderd toerekeningsvatbaar."

Psycholoog en psychiater onderzochten hem en zagen diverse stoornissen. Dat is belangrijk voor de onderbouwde keuze die de rechters moeten gaan maken. Zijn advocaat legde zich in grote lijnen bij de diagnose neer en bijna alle aangiften, op eentje na. Ze had ook wel kritische punten. "In onze visie is hij verminderd toerekeningsvatbaar. Hij vond het moeilijk zich tegen deze gevoelens te verzetten." Schaamte en spijt voelde hij altijd wel maar de obsessie nam dan de overhand. De advocate vroeg om daarmee rekening te houden in de strafoplegging; geen vijftien jaar maar vijf jaar cel zou beter zijn. De tbs zou met voorwaarden moeten zijn, die is korter en lichter.

"Smeerlap."

Aan het einde van zijn proces richtte hij zich indirect tot de ouders van de slachtoffers. "Jullie woorden van afgelopen donderdag hebben mij geraakt. Ik wens jullie het beste toe en zal zorgen dat jullie me nooit meer hoeven te zien." Toen Wesley de zittingszaal verliet, lieten enkele ouders op de publieke tribune van zich horen. Er klonken een paar kreten zoals 'fak jou', 'smeerlap' en 'pas op jongen'.

"Dit breekt toch je hart?"