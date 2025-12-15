Grindr-overvaller krijgt twee jaar cel: 'Ik moest stoer doen'

Kaissar J. (21) uit Uden heeft twee jaar cel gekregen voor het overvallen van homoseksuele mannen in Uden en omgeving. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch maandag geoordeeld. Van die twee jaar is een jaar voorwaardelijk en ook krijgt J. een hele reeks maatregelen opgelegd om herhaling te voorkomen.

Samen met een paar andere jongemannen koos Kaissar J. doelbewust homoseksuele mannen uit als slachtoffer. Ze lokten juist deze doelgroep, via de datingapp Grindr, naar de bossen, zo bleek tijdens de zitting, omdat deze mannen niet zo gauw aangifte zouden doen, uit schaamte. Maar de jongemannen liepen in april, bij hun vierde overval, tegen de lamp.

Kaissar bekende tijdens de zitting niet alleen dat hij bij vier overvallen betrokken was, maar ook dat hij zelf homoseksueel is. Kaissar vond het belangrijk om daar voor uit te komen, maar vreest wel voor de gevolgen. Zijn Marokkaanse familie zal zijn geaardheid niet accepteren, is zijn verwachting. En ook in de gevangenis in Grave zullen zijn celgenoten niet allemaal even begripvol zijn, weet Kaissar gezien de lof die hij eerder kreeg om ‘die homo’s aan te pakken’.

De rechtbank vindt dat J. gevoelloos te werk is gegaan. ‘Hij heeft geen rekening gehouden met de gevolgen voor de slachtoffers toen hij met zijn mededaders besloot op een gewelddadige manier snel aan geld te willen komen’, schrijft de rechtbank in het vonnis. ‘Verdachte heeft aangegeven aanvankelijk onder druk te hebben gestaan van zijn medeverdachte, maar begon later zelf ook het initiatief te nemen in het uitzoeken van een slachtoffer en het maken van een afspraak.’

Want Kaissars geaardheid kwam uit toen een medeverdachte per ongeluk een Grindr-melding op zijn telefoon zag. J. besloot niet toe te geven dat hij homo was, maar juist stoer te doen en ging die contacten gebruiken om overvallen te plegen. De eerste overval op 8 maart van dit jaar was dan ook op een 62-jarige man met wie hij al een paar keer had afgesproken en ook wel seksuele handelingen had gedaan.

Twee overvallen op oudere mannen lukten wel en bij eentje lukte het overschrijven maar niet. De vierde overval, op de Fazantenweg in Langenboom, ging mis, omdat het slachtoffer door had dat hij in de val werd gelokt. Hij wist snel weg te rijden en de politie te waarschuwen. Doordat er toevallig een politieheli in de buurt was, werden de mannen opgespoord.