Grindr-overvaller blijkt zelf homoseksueel: 'Ik moest stoer doen'
Vier jongemannen hebben in het voorjaar vier homoseksuele mannen overvallen in de bossen rondom Uden. Ze kozen hun slachtoffers bewust uit, omdat deze mannen niet zo gauw aangifte zouden doen, uit schaamte. Maar de jongemannen liepen bij de vierde overval tegen de lamp. Maandag werd vier jaar cel geëist, waarvan twee voorwaardelijk, tegen de eerste verdachte, Kaissar J. (21) uit Uden.
Waar Kaissar bij eerdere zittingen vooral zweeg en geen enkel gevoel toonde voor de slachtoffers, was hij deze maandag een open boek. Hij had ervoor gekozen om volledig open kaart te spelen, mede dankzij zijn nieuwe advocaat.
En Kaissar kwam op meerdere fronten uit de kast. Hij bekende niet alleen dat hij bij de vier overvallen op homoseksuele mannen in maart en april was betrokken, maar ook vertelde hij dat hij zélf homoseksueel is.
Kaissar vond het belangrijk om daar voor uit te komen, maar vreest wel voor de gevolgen. Zijn familie zal zijn geaardheid niet accepteren, is zijn verwachting. En ook in de gevangenis in Grave zullen zijn celgenoten niet allemaal even begripvol reageren, weet Kaissar gezien de lof die hij eerder kreeg om ‘die homo’s aan te pakken’.
Bekentenissen voor strafvermindering
De reclassering, die gesprekken had met Kaissar, kan niet goed beoordelen of de jongeman van 21 het oprecht meent of zich beter wil voordoen. Volgens de officier van justitie kan het goed zijn dat de bekentenissen zijn gedaan voor strafvermindering, ook omdat Kaissar nergens anders voor zijn geaardheid wil uitkomen dan in de rechtszaal.
Feit was dat Kaissars houding volledig was gedraaid. Hij bekende alle overvallen en bood uitgebreid excuses aan de vier slachtoffers, voornamelijk oudere mannen tot 72 jaar.
Die mannen kampen nog steeds met de gevolgen van de overvallen in de bossen rondom Uden, want het ging er niet zachtzinnig aan toen. De mannen werden via de datingapp Grindr naar het buitengebied gelokt. Daar doken meerdere mannen op, die het slachtoffer overvielen. Onder dreiging van een mes moesten de mannen geld overschrijven naar een cryptorekening of geld pinnen in Uden.
Twee overvallen lukten wel, bij eentje lukte het overschrijven maar niet. De vierde overval, op de Fazantenweg in Langenboom, ging mis, omdat het slachtoffer door had dat hij in de val werd gelokt. Hij wist snel weg te rijden en de politie te waarschuwen. Doordat er toevallig een politieheli in de buurt was, werden de mannen opgespoord.
Er werden drie mannen aangehouden voor de overvallen, maar vreemd genoeg stond alleen Kaissar maandag terecht. Via hem waren de overvallen weliswaar begonnen, maar de andere mannen speelden ook een grote rol. Hun zaak loopt nog, was het enige wat de officier van justitie erover kwijt wilde.
Grindr-contacten gebruiken voor overvallen
Kaissars zaak draaide uiteindelijk vooral om zijn geaardheid. Hij sprak al een tijdje stiekem af met mannen en schrok toen een medeverdachte per ongeluk een Grindr-melding op zijn telefoon zag. Hij besloot niet toe te geven dat hij homo was, maar juist stoer te doen en ging die contacten gebruiken om overvallen te plegen.
De eerste overval op 8 maart was met een 62-jarige man met wie hij al drie keer had afgesproken. De overval mislukte doordat de Rabobank de overboekingen midden in de nacht niet vertrouwde.
Maar na de eerste ‘gedwongen’ overval uit stoerheid ging Kaissar wel bewust door met de overvallen, bekende hij. Waarom wist hij niet precies uit te leggen, het leek erop dat hij de schijn op wilde houden dat hij niet homoseksueel was.
Kaissar leek zijn rol wel zo klein mogelijk te maken en ontkende bijvoorbeeld een mes vast te hebben gehad en een van de mannen keihard in zijn gezicht te hebben gestompt. Die man lag weken in levensgevaar in het ziekenhuis en moest een hersenoperatie ondergaan. Volgens Kaissar was zijn mededader de schuldige, ook al zegt het slachtoffer dat hij het was.
Jeugdinstelling of gevangenis met volwassenen?
Dilemma in de zaak is of Kaissar nu hulp moet krijgen of straf. En of hij volgens jeugdstrafrecht of als volwassene moet worden berecht. De officier van justitie koos voor een mix: twee jaar cel en twee jaar voorwaardelijk. En aan die voorwaardelijke straf hangen voorwaarden. Kaissar moet begeleid gaan wonen en geholpen worden om een nieuw leven op te bouwen. Hij had geen werk en ging niet naar school, dat moet anders.
De advocaat van Kaissar ziet vooral graag dat hij geholpen wordt, ondanks de ‘gruwelijke feiten’. “Van wie moet hij nu leren, nu hij zijn familie kwijtraakt?”, vroeg ze zich af. Volgens haar moet worden ingezet op een opleiding en moet hij zo snel mogelijk naar een jeugdinstelling in plaats van een gevangenis met volwassenen voor zijn veiligheid.
In zijn laatste woord bood Kaissar nogmaals zijn excuses aan. “Dit heeft niemand verdiend. Het spijt me.”
De uitspraak in deze zaak is op 15 december.
