Grindr-overvaller blijkt zelf homoseksueel: 'Ik moest stoer doen'

Vier jongemannen hebben in het voorjaar vier homoseksuele mannen overvallen in de bossen rondom Uden. Ze kozen hun slachtoffers bewust uit, omdat deze mannen niet zo gauw aangifte zouden doen, uit schaamte. Maar de jongemannen liepen bij de vierde overval tegen de lamp. Maandag werd vier jaar cel geëist, waarvan twee voorwaardelijk, tegen de eerste verdachte, Kaissar J. (21) uit Uden.

Waar Kaissar bij eerdere zittingen vooral zweeg en geen enkel gevoel toonde voor de slachtoffers, was hij deze maandag een open boek. Hij had ervoor gekozen om volledig open kaart te spelen, mede dankzij zijn nieuwe advocaat.

En Kaissar kwam op meerdere fronten uit de kast. Hij bekende niet alleen dat hij bij de vier overvallen op homoseksuele mannen in maart en april was betrokken, maar ook vertelde hij dat hij zélf homoseksueel is.

Kaissar vond het belangrijk om daar voor uit te komen, maar vreest wel voor de gevolgen. Zijn familie zal zijn geaardheid niet accepteren, is zijn verwachting. En ook in de gevangenis in Grave zullen zijn celgenoten niet allemaal even begripvol reageren, weet Kaissar gezien de lof die hij eerder kreeg om ‘die homo’s aan te pakken’.

Bekentenissen voor strafvermindering

De reclassering, die gesprekken had met Kaissar, kan niet goed beoordelen of de jongeman van 21 het oprecht meent of zich beter wil voordoen. Volgens de officier van justitie kan het goed zijn dat de bekentenissen zijn gedaan voor strafvermindering, ook omdat Kaissar nergens anders voor zijn geaardheid wil uitkomen dan in de rechtszaal.

Feit was dat Kaissars houding volledig was gedraaid. Hij bekende alle overvallen en bood uitgebreid excuses aan de vier slachtoffers, voornamelijk oudere mannen tot 72 jaar.

Die mannen kampen nog steeds met de gevolgen van de overvallen in de bossen rondom Uden, want het ging er niet zachtzinnig aan toen. De mannen werden via de datingapp Grindr naar het buitengebied gelokt. Daar doken meerdere mannen op, die het slachtoffer overvielen. Onder dreiging van een mes moesten de mannen geld overschrijven naar een cryptorekening of geld pinnen in Uden.