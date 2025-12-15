90-jarige vrouw uit Rijen opgelicht, verdachten herkenbaar in beeld

De politie heeft maandagavond twee verdachten herkenbaar in beeld gebracht bij Bureau Brabant. De twee mogelijk nog minderjarigen kregen een week de tijd om zich te melden. Zij worden verdacht van het oplichten van een 90-jarige vrouw uit Rijen.

De vrouw wordt op 25 juni gebeld door een zogenaamde medewerker van de ING. Er zou iets mis zijn met haar bankrekening. Ze heeft niet door wat er speelt en geeft haar gegevens.

Later die middag wordt ze weer gebeld. Er zouden twee mensen aangehouden zijn die haar bankgegevens op zak hadden. En iemand zou haar passen komen ophalen. Na veel druk geeft ze haar bankpassen én haar sieraden af. Het gaat om een ketting, horloge, trouwring met bijzondere inscriptie en een tweede ring uit 1967.

iPhone

Nog dezelfde dag wordt een zwarte iPhone 16 Pro Max voor 1200 euro gekocht door twee mogelijk minderjarige jongens in een winkel in Rijen. Tijdens hun winkelbezoek proberen ze meerdere aankopen te doen. Ze kijken opvallend vaak om zich heen.

Een van de verdachten droeg een Adidas-trainingsbroek, een zwart T-shirt en heeft bruin haar. De andere verdachte droeg een donkere korte broek, een roze T-shirt en heeft donker haar. De twee kregen een week de tijd om zich te melden bij de politie. Ze hebben dit niet gedaan en zijn daarom maandagavond volledig herkenbaar in beeld gebracht in de uitzending.