Ruim vijf jaar cel en forse boetes geëist tegen Stint-ondernemers

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt moeten de producent en de ontwerper van de Stint vijf jaar en vier maanden de gevangenis in. De verdachten hoorden de eis van het OM maandag in de rechtbank in Den Bosch in stilte aan.

Ontbreken noodstopvoorziening Het OM betoogde dat het ongeluk niet was gebeurd als er een remschakelaar op de Stint had gezeten. Het ongeluk had ook voorkomen kunnen worden als de mechanische rem goed was geweest of als er een noodstopvoorziening was en de instructies hiervan goed waren aangeleerd.

Het Openbaar Ministerie (OM) legde maandag in de rechtbank uit wat de gebreken waren aan de Stint, die volgens het OM leidden tot het noodlottige ongeval op de spoorwegovergang in Oss. De gebreken zijn volgens het OM aan de verdachten te wijten.

Ondernemer Edwin Renzen en ontwerper Peter Noorlander van de Stint worden door het Openbaar Ministerie verantwoordelijk gehouden voor het tragische Stint-ongeluk in 2018 in Oss waarbij vier kinderen overleden.

Het OM beschuldigt de twee verdachten ook van valsheid in geschrifte. Zo zouden er onwaarheden staan in de handleiding van de Stint, bijvoorbeeld dat het vervoersmiddel voldeed aan de Machinerichtlijn en dat het traject voor een CE-keurmerk was doorlopen.

Misleiding op misleiding op misleiding

Enkele uren na het dodelijke ongeluk is de handleiding van de Stint aangepast. In de oorspronkelijke handleiding, die verwees naar de machinerichtlijn en zogenoemde ISO-normen, werd de zin over de machinerichtlijn verwijderd.

Die aangepaste versie van de handleiding werd na het ongeluk naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gestuurd. "Wij nemen het verdachten kwalijk dat ze het ministerie zo hebben bedonderd. Er is sprake van misleiding, op misleiding, op misleiding."

Bestuurster is niet schuldig

Het OM was het ook niet eens met de verdediging die de schuld bij de bestuurster wilde leggen. Op verzoek van de verdediging werd er door Baan Hofman Ongevallenanalyse een onderzoek uitgevoerd. Met dat onderzoek wil de verdediging volgens het OM de schuld in de schoenen schuiven van de bestuurster. Volgens Baan Hofman stapte ze af, draaide ze de gashendel open en stapte ze weer op. Het Nederlands Forensisch Instituut weerlegt dit.

Ook focust Baan Hofman volgens het OM te veel op de laatste camerabeelden. De officier noemt de conclusies van Baan Hofman onterecht en dat is kwalijk in zo'n precaire zaak. "In onze visie treft de bestuurster geen blaam. Ze heeft gestreden voor de kinderen, een strijd die ze niet heeft kunnen winnen."

Hier lees je alle verhalen over het ongeluk met de Stint in Oss.