Kenya zegt 'ja' tegen haar Troy: 'We zijn dolgelukkig'

De Helmondse Kenya Koene gaat trouwen. De gouden medaillewinnaar van de Special Olympics meldt op Instagram dat ze vorige week 'ja' heeft gezegd tegen haar verloofde Troy uit Veghel.

De twee leerden elkaar in 2022 kennen bij de opnames van seizoen 2 van televisieprogramma Down The Road. Tijdens dat programma maakten ze samen met reisleider Gordon en zes andere jongeren met het Syndroom van Down een reis door België en Frankrijk.

Dolgelukkig

"We zijn dolgelukkig. Ik hou het meest van jou, mijn verloofde", schrijft Kenya op haar Instagrampagina. Op de foto laat ze trots haar verlovingsring zien. Het geluk spat ervan af.

De Helmondse is een bezige bij. Ze behaalde dit jaar samen met haar danspartner Tim Spruijt een gouden medaille op de World Winter Games van de Special Olympics. Ook is ze model. In 2022 was ze het gezicht van Wereld Downsyndroomdag. Naast Down The Road deed ze ook mee aan de NPO-comedyserie 'Downtown'.