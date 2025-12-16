Live | Dag 5 Stint-zaak: advocaten komen met hun verhaal
De vijfde zittingsdag van de Stint-zaak in de rechtbank in Den Bosch is de dag van de advocaten. Het Openbaar Ministerie eiste maandag vijf jaar en vier maanden gevangenisstraf tegen de directeuren van de Stint. De vier advocaten waaronder het echtpaar Knoops houden deze dinsdag hun pleidooi. Dat kan je volgen in dit liveblog.
Liveblog
De Stint valt niet onder artikel 174
Het Openbaar Ministerie wil de twee directeuren veroordelen op basis van artikel 174 of 175 van het Wetboek van Strafrecht. Dit staat in artikel 174:
- Hij die waren verkoopt, te koop aanbiedt, aflevert of uitdeelt, wetende dat zij voor het leven of de gezondheid schadelijk zijn, en dat schadelijk karakter verzwijgende, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of een geldboete van de vijfde categorie.
- Indien het feit iemands dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met levenslange gevangenisstraf of een tijdelijke van ten hoogste dertig jaren, of een geldboete van de vijfde categorie.
Artikel 174 en 175 zijn bedoeld voor consumentengoederen en niet voor een voertuig zoals de Stint. Een vervoersmiddel is geen waar zoals beschreven in de Warenwet. De NVWA houdt toezicht op de Warenwet. Die organisatie hield geen toezicht op de Stint. Dus viel de Stint niet onder de Warenwet.
Voor voertuigen geldt een ander wettelijk kader, zoals de Wegenverkeerswet. Een vervoersmiddel is een complex samenstel van onderdelen die door verschillende producenten zijn gemaakt. Motorvoertuigen, zoals bromfietsen, vallen onder andere wetten dan de Warenwet.
Dit betoog is wat wettelijk en technisch, maar volgens de verdediging belangrijk. Want als artikel 174 en 175 niet van toepassing zijn, kun je de directeuren daar ook niet op basis van straffen.
Geert-Jan Knoops: "Er is niet eerder een vervoermiddel onderwerp geweest onder deze artikelen. Waarom niet? Omdat de wet er niet voor bedoeld is."
"De misleiding lag bij de overheid."
Volgens advocaat Geert-Jan Knoops lag de verantwoordelijkheid niet bij de twee directeuren, maar bij de overheid. “Het ministerie was onduidelijk. Er waren geen goede regels", zei hij. Volgens Knoops deden Edwin Renzen en Peter Noorlander juist alles wat zij konden om een veilig product op de weg te brengen.
In zijn afronding was Knoops scherp over de rol van de overheid. Volgens hem heeft de politiek jarenlang weggekeken. Daardoor ontstond bij producenten de indruk dat zij aan de regels voldeden. De Stint was zichtbaar aanwezig in het straatbeeld, terwijl toezichthouder ILT nauwelijks betrokken was. “Het is uiterst kwalijk dat het ILT nog nooit van dit voertuig had gehoord, terwijl het juist toezicht had moeten houden op de veiligheid.”
Renzen en Noorlander kunnen volgens Knoops niet juridisch verantwoordelijk worden gehouden voor taken die bij de overheid lagen. “De misleiding lag juist bij de overheid,” stelde hij. Hij sprak van beleidsmatige gemakzucht, waardoor de twee directeuren in een strafzaak zijn beland. “De overheid bleef achterover leunen, terwijl zij had moeten ondersteunen.”
Dat TNO later concludeerde dat de Stint niet veilig was, kan volgens Knoops niet aan de verdachten worden verweten. “Je kunt het falen van de overheid niet afrekenen op twee directeuren.” Volgens hem zijn Renzen en Noorlander dan ook niet strafrechtelijk verantwoordelijk.
Kritiek op ministerie
De advocaten hebben veel kritiek op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De regels waren onduidelijk. Het ministerie ging er vanuit dat er maar een paar voertuigen op de weg zouden komen. En ze hadden kunnen weten dat het er veel meer gingen zijn. Maar ook werden de regels in 2018 na het ongeluk pas echt goed vastgesteld voor de Stint.
"De fouten van het ministerie worden afschoven op Renzen en Noorlander", zegt Geert-Jan Knoops.
Volgens het OM was de Stint aangepast in 2014 en moest opnieuw gekeurd worden. Volgens de verdediging bleef de Stint binnen de richtlijnen na aanpassingen en was het niet nodig. Er was ook geen toezicht vanuit de overheid. Dus ze konden er vanuit gaan dat de Stint goedgekeurd was.
Ook de ISO-norm waar naar verwezen wordt geldt niet voor de Stint. Die norm is er voor auto-onderdelen en niet voor een voertuig als de Stint. En tijdens de ontwikkeling van de Stint bestond deze norm niet eens. "Er kon dus niet aan getoetst worden."
Er was ook geen toezichthouder of een plek waar je je kan melden als er bijvoorbeeld een terugroepactie nodig is. Meldingen over onveilige situaties komen dus niet bij de overheid. En de overheid heeft dus geen informatie om de producent te vragen om een terugroepactie als er iets mis is.
Kortom de overheid was nalatig in het toezicht, zegt de verdediging.
Machinerichtlijn, ISO-normen en andere regels
Het betoog gaat verder over welke regels er nu van toepassing waren. Was dat de Europese machinerichtlijn, ISO-normen of de regeling bijzondere bromfietsen? “Er was op dat moment geen specifieke norm of kader. Noorlander heeft al die regels gecombineerd om tot het meest veilige product te komen", aldus de advocaat.
"Het was gissen onder welke wettelijke regeling ze vielen", zegt Knoops. Niemand kon daar toen duidelijkheid over geven destijds. Volgens de verdediging was het alleen een bijzondere bromfiets.
'Service was ook echt service'
Advocaat Geert-Jan Knoops neemt het woord over. Hij vertelt over kinderopvangorganisaties die de afgelopen dagen in de rechtszaal hebben gezeten. "Ze hebben met verbazing geluisterd naar wat het Openbaar Ministerie naar voren heeft gebracht. In een verklaring geven zij aan dat zij allemaal dezelfde ervaring hebben gehad. Het bedrijf luisterde, dacht met ons mee. Service was ook echt service. In de confirmation bias is dat weggevallen", zegt Geert-Jan Knoops.
Welke regels waren van toepassing?
Advocaat Carry Knoops betwist dat onder meer de Europese Machinerichtlijn van toepassing was, zoals het Openbaar Ministerie stelt. “Die regels waren helemaal niet van toepassing op de Stint.” Volgens haar is de BSO Stint geen machine, geen scootmobiel en geen industrieel product. “De Stint valt onder de regeling bijzondere bromfietsen en daaraan had het OM moeten toetsen.”
Knoops stelt dat de regelgeving bovendien onvolledig was. “De overheid is vergeten om het Inspectie Leefomgeving en Transport opdracht te geven toezicht te houden.” Dat toezicht is volgens haar niet vanuit de overheid georganiseerd, maar juist vanuit het bedrijf zelf. “De overheid heeft toestemming gegeven dat de Stint de weg op mocht en had daar ook toezicht op moeten houden. Dat kun je het bedrijf niet verwijten.”
Volgens Knoops blijft het daar niet bij. “De overheid biedt slechts excuses aan", stelt zij, terwijl het Openbaar Ministerie volgens haar het strafrecht inzet om het gebrek aan toezicht te compenseren. “Dat is niet alleen kwalijk voor de Stint en de directeuren, maar ook voor de samenleving.” Het OM wekt volgens haar ten onrechte de indruk dat de twee directeuren schuldig zijn aan een dodelijk ongeluk. “Daarmee wordt de samenleving in de waan gebracht dat zij verantwoordelijk zijn.”
'Het ongeluk met de Stint was een menselijke fout'
Advocaat Carry Knoops stelt dat uit uitgebreid onderzoek van het NFI blijkt dat een technisch defect aan de Stint kan worden uitgesloten. “De Stint is niet op hol geslagen en dat was technisch gezien ook niet mogelijk.” Volgens haar werkten de remmen naar behoren en zijn er geen andere storingen vastgesteld. “De motorcontroller is volledig uitgelezen en er is geen mechanisch defect aangetroffen.”
Volgens Knoops blijven er slechts twee scenario’s over. Het eerste scenario is dat de bestuurder te laat heeft geremd en daardoor door de slagbomen is gereden. “Een contrarapport acht dit scenario onwaarschijnlijk", aldus Knoops, al benadrukt zij dat niet volledig kan worden uitgesloten dat de bestuurder zich te laat heeft gerealiseerd dat er een trein aankwam. Het tweede scenario is dat de bestuurder per ongeluk gas heeft gegeven en daardoor door de slagbomen is gereden. “Ook dit scenario sluit het NFI niet uit.”
De kernvraag is volgens Knoops of er sprake is van een strafbaar verwijt. “De conclusie kan niet anders zijn dan dat dit een noodlottig ongeluk is geweest, veroorzaakt door een menselijke fout.” Zij wijst erop dat het omgaan met de Stint praktijkervaring vereiste. “Wij hebben zelf op de Stint gereden. Het voertuig is, net als een brommer of fiets, eenvoudig te bedienen.”
Knoops plaatst het ongeluk in een bredere context en wijst op andere verkeersongevallen. “Er gebeuren regelmatig ongelukken met fietsen en brommers. Worden de fabrikanten van die voertuigen dan strafrechtelijk vervolgd?” Volgens haar ligt de oorzaak niet bij de fabricage. Ter illustratie noemt zij een ander tragisch ongeval. “Een maand voor dit ongeluk is een grootmoeder met twee kleine kinderen in een bakfiets in het water gereden en daarbij omgekomen. De bakfietsfabrikant is niet vervolgd. Waarom gebeurt dat in het geval van de Stint wel?”
'Het kan pijnlijk zijn voor de nabestaanden'
Carry Knoops begint met het pleidooi. "Bij aanvang van deze zaak hebben de twee directeuren zich kort uitgesproken. Zij vinden het ongeluk vreselijk en willen niet voorbijgaan aan hun leed. Een kind verliezen is het allerergste. Het is overleven. Verdachten en wij willen daar niets aan afdoen. We ontkomen er niet aan om te beoordelen of de verdenkingen wettig en overtuigend bewezen worden. Elke discussie daarover kan de nabestaanden pijn doen. Dat realiseren wij ons als geen ander. Onze taak is om op te komen voor de verdachten. We beseffen ook dat wat wij zeggen pijnlijk en moeilijk kan zijn om aan te horen."
Knoops gaat verder: "Ook zij zijn verslagen en zoeken antwoorden. Ze dragen dit elke dag met zich mee. Dat zij het strafbare feit betwisten, betekent niet dat zij geen empathie hebben."
Zitting begint
De zitting gaat beginnen. Het requisitoir van het Openbaar Ministerie zat gisteren in een dikke map. Het pleidooi is een dik ingebonden boekwerk.