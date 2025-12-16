Live | Dag 5 Stint-zaak: De directeuren zouden moeten worden vrijgesproken

18:45

Maarten ’t Sas loopt elk document langs waarin sprake zou zijn van valsheid in geschrifte.

Als eerste bespreekt hij een e-mail aan de minister. Daarin verzoeken cliënten om de Stint aan te wijzen als bijzondere bromfiets. Zij beschrijven het voertuig en het doel waarvoor het is ontworpen.

In de e-mail staat ook dat zij een CE-markeringstraject hebben doorlopen, waarvan een risicoanalyse onderdeel is.

Het wettelijke kader was destijds onduidelijk. “Het was van het kastje naar de muur”, zegt ’t Sas. De advocaat van Stint vroeg specifiek aan de RDW welke richtlijn van toepassing was. Het antwoord van de RDW was dat het voertuig onder geen enkele categorie viel. “Dat zegt iets over hoe ongewis de regelgeving toen was.”

Er kwam vervolgens een advies om onderdelen van de Machinerichtlijn te benutten om het voertuig veiliger te maken. “Het was een advies om het proces rond CE-markering te hanteren. Dat hebben zij gedaan, niet om te misleiden maar uit zorgvuldigheid. Zij hebben het advies opgevolgd.”

De mededeling aan de minister was volgens ’t Sas uitsluitend bedoeld om duidelijk te maken dat er sprake was van een zorgvuldig ontwikkelproces. Er is dus geen opzet.



“De mededeling van het CE-proces is niet perse onjuist. Ze bedoelde te zeggen dat ze de stappen voor CE hebben gebruikt, niet dat ze een CE markering hadden. De e-mail aan de minister is niet formeel binnen de procedure bij de aanvraag”, zegt ’t Sas.