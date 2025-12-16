Live | Dag 5 Stint-zaak: 'Geen enkel technisch mankement is strafbaar'

16:30

"Renzen en Noorlander hadden extra aandacht voor hun voertuig. Dat weerspreekt de verdenking dat ze een ondeugdelijk product op de markt hebben gebracht", vervolgt Carry Knoops.

"Alle meldingen werden binnen 24 uur opgepakt geregistreerd en opgelost. Ze hadden een goed overzicht over wat er allemaal gebeurde met de Stint. Dat waren geen gevaarlijke dingen, maar verbeterpunten."

"De klanten stonden voorop. De service deden ze in huis en gratis. Om de drempel dan zo laag mogelijk was dat klanten met meldingen zouden komen."

Er was ook aandacht vanuit het bedrijf wat veilige routes zijn voor BSO’s en hoe je er veilig mee kan rijden. "De veiligheid stond bovenaan bij de rijtrainingen", zegt Knoops.