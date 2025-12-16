Live | Dag 5 Stint-zaak: 'Was niet gevaarlijker dan andere voertuigen'

13:00

“Remmen is een van de belangrijkste functies van een voertuig. Juist als iets onverwachts gebeurt, moet je veilig en intuïtief kunnen remmen”, zegt advocaat Eva Dekker. De remschakelaar zou de aandrijving uitschakelen wanneer je de rem inknijpt.

Het remsysteem zou goed en stabiel functioneren, zeggen verschillende instanties, aldus Dekker. “Door de knijprem kon er beter geremd worden”, zegt Eva Dekker. Het remmen gebeurt via de gashendel en de knijprem is bedoeld om bij te remmen.

Volgens de instructie moest je eerst de gashendel loslaten en daarna pas de remhendel inknijpen. “De knijprem was niet bedoeld om het niet goed remmen met de gashendel te verbeteren”, zegt Dekker. Het was iets extra’s om de bediening meer op die van een fiets te laten lijken.

De advocaat komt met verschillende getuigenverklaringen van mensen die aangeven dat zij goed konden omgaan met de manier van remmen van de Stint.

Volgens de verdediging kon je de Stint tot stilstand krijgen als je gas geeft en de mechanische rem gebruikt. De remweg was dan wel langer, stelt een getuige.

Er zijn ook geen regels dat er een remschakelaar zou moeten zijn, zegt de verdediging. Er is wel degelijk gekeken naar de veiligheid. Noorlander concludeerde dat de remschakelaar de Stint gevaarlijker maakte omdat vocht problemen kon geven.