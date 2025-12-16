Live | Dag 5 Stint-zaak: 'Was niet gevaarlijker dan andere voertuigen'
De vijfde zittingsdag van de Stint-zaak in de rechtbank in Den Bosch is de dag van de advocaten. Het Openbaar Ministerie eiste maandag vijf jaar en vier maanden gevangenisstraf tegen de directeuren van de Stint. De vier advocaten waaronder het echtpaar Knoops houden deze dinsdag hun pleidooi. Dat kan je volgen in dit liveblog.
Liveblog
Lunchpauze
Het is tijd om te eten. De zitting gaat om twee uur verder.
Het ontbreken van een remschakelaar
“Remmen is een van de belangrijkste functies van een voertuig. Juist als iets onverwachts gebeurt, moet je veilig en intuïtief kunnen remmen”, zegt advocaat Eva Dekker. De remschakelaar zou de aandrijving uitschakelen wanneer je de rem inknijpt.
Het remsysteem zou goed en stabiel functioneren, zeggen verschillende instanties, aldus Dekker. “Door de knijprem kon er beter geremd worden”, zegt Eva Dekker. Het remmen gebeurt via de gashendel en de knijprem is bedoeld om bij te remmen.
Volgens de instructie moest je eerst de gashendel loslaten en daarna pas de remhendel inknijpen. “De knijprem was niet bedoeld om het niet goed remmen met de gashendel te verbeteren”, zegt Dekker. Het was iets extra’s om de bediening meer op die van een fiets te laten lijken.
De advocaat komt met verschillende getuigenverklaringen van mensen die aangeven dat zij goed konden omgaan met de manier van remmen van de Stint.
Volgens de verdediging kon je de Stint tot stilstand krijgen als je gas geeft en de mechanische rem gebruikt. De remweg was dan wel langer, stelt een getuige.
Er zijn ook geen regels dat er een remschakelaar zou moeten zijn, zegt de verdediging. Er is wel degelijk gekeken naar de veiligheid. Noorlander concludeerde dat de remschakelaar de Stint gevaarlijker maakte omdat vocht problemen kon geven.
De remmen
Er zijn vandaag vier advocaten aan het woord. Advocaat Eva Dekker gaat nu in op de remmen. Die zouden volgens het OM niet deugen. De remvertraging zou niet voldoen aan de normen.
Deskundige instanties hebben de remwerking uitvoerig getest, waaronder het maken van een noodstop. De RDW vond het een goed remsysteem en stelde vast dat het voldeed aan de eisen. De producenten zijn altijd uitgegaan van een remweg van 3,5 meter bij een onbeladen Stint. Bij de nieuwe versie was die iets meer dan vier meter. Later is bovendien een extra trommelrem toegevoegd.
Het was niet duidelijk dat de Stint bij het meten van de remweg beladen had moeten zijn. De RDW en TNO hebben getest met anderhalf jaar oude Stints, die mogelijk versleten waren. Bij een nieuw voertuig zou een hogere remvertraging zijn gemeten. “Je kunt je dus afvragen of op de juiste manier is gemeten”, zegt Dekker.
Volgens haar moet worden gekeken naar de remweg en niet naar de remvertraging. Een te hoge remvertraging is juist gevaarlijk, zegt een getuige. De conclusie van de verdediging is dat de remmen op orde waren, maar ook dat er geen richtlijn bestaat voor de remvertraging. Er zijn alleen richtlijnen voor de remafstand.
Is de Stint gevaarlijk? “Een lagere remvertraging is niet gevaarlijk. Van bestuurders van de Stint mag worden verwacht dat zij op tijd hun snelheid verlagen als zij bijvoorbeeld een kruispunt naderen. In onverwachte situaties hangt het risico vooral af van de reactiesnelheid van de bestuurder. Dat de remvertraging lager is dan 4 m/s² maakt dan geen verschil”, zegt Dekker.
'Een zadel of stoel was niet nodig'
De advocaten gaan nu in op alle technische onderdelen die het OM niet goed vindt aan de Stint. Dat begint bij het zadel of de stoel die er niet op zit. Dat zou volgens het OM gevaarlijk zijn. Dat weerspreken de advocaten. De Stint reed niet zo hard en de instructies waren duidelijk over hoe je moest rijden om te voorkomen dat je ervan af zou kunnen vallen.
Verzekeraar had 'volste vertrouwen in de Stint'.
Geert-Jan Knoops bespreekt een brief van de verzekeraar van de Stint. Die brief werd na het ongeluk in 2018 geschreven. Volgens de verzekeraar is die sinds de invoering van de Stint betrokken bij het voertuig. “Ongeveer 90 procent van alle Stints maakt gebruik van onze verzekering. Daardoor hebben wij een goed beeld van de risico’s en schades. In de afgelopen jaren zijn er nauwelijks ongevallen geweest, alleen kleine schades, bijvoorbeeld aan andere auto’s", zo citeert Knoops uit de brief.
Volgens Knoops blijkt uit de brief dat er geen ongelukken zijn geweest die te herleiden zijn tot mechanische of technische mankementen van de Stint. “Ook zijn er geen ongelukken geweest waarbij kinderen die in de Stint zaten letsel hebben opgelopen", zegt hij. De verzekeraar wijst er bovendien op dat de premie al jarenlang stabiel is en dat er 'het volste vertrouwen' is in de Stint.
In de jaren dat de Stint op de weg was, zijn volgens de verzekeraar 31 gevallen met letsel gemeld. Dat betrof allemaal valpartijen van bestuurders. Er was geen letsel bij kinderen. Er is volgens de verzekeraar nooit sprake geweest van een Stint die op hol sloeg of van problemen met de remmen. Wel ging het om eenzijdige aanrijdingen, bijvoorbeeld tegen een stilstaande auto of een ander object.
“Dat betekent dat de schadefrequentie van de Stint rond de 3 procent lag", aldus Knoops. “Ter vergelijking: bij auto’s ligt dat tussen de 4 en 5 procent en bij zakelijk gebruikte scooters rond de 12 procent.” Volgens Knoops is dat een belangrijk gegeven voor de rechtbank. “De vraag is dan: kun je dit wel een gevaarlijk product noemen?”
Het OM noemde de Stint eerder 'een van de meest kwetsbare voertuigen op de weg'. Knoops zette daar cijfers tegenover. In de periode dat de Stint op de weg was, overleden volgens hem ongeveer 400 kinderen door verkeersongevallen en raakten 4000 kinderen ernstig gewond. “Dat staat in geen enkele verhouding tot de ongelukken met de Stint, los van het verschrikkelijke ongeluk in Oss,” zei hij.
Volgens Knoops had de Stint duizenden gebruikers en was het voertuig niet gevaarlijker dan andere vervoermiddelen. “Dan kun je niet volhouden dat dit een schadelijk product was en de makers strafrechtelijk vervolgen.”
44 meldingen van incidenten met de Stint
Het Openbaar Ministerie sprak over honderden meldingen van problemen met de Stint. Volgens de verdediging ligt dat aantal veel lager. De honderden meldingen waar het OM naar verwijst, zijn volgens de verdediging geen incidenten, maar servicemeldingen.
In totaal gaat het volgens de verdediging om 44 meldingen in al die jaren. Daarbij ging het slechts in enkele gevallen om een mogelijk probleem met de Stint zelf. “Er kan geen objectief beeld worden afgeleid dat de Stint niet goed was. Het creëert niet het beeld dat de Stint een gevaarlijk voertuig zou zijn", zegt Geert-Jan Knoops.
'Knevelarij van de overheid.'
Er was even pauze. Nog even terug op een onderwerp van voor de pauze: Het echtpaar Knoops heeft op het laatste moment (maandag) nog een verklaring toegevoegd van kinderopvangorganisaties. Die willen een ander geluid laten horen dan het Openbaar Ministerie tot nu toe vertelt over de producenten.
Toen in 2018, na het ongeluk, de Stint niet meer de weg op mocht, konden kinderdagverblijven een schadevergoeding aanvragen bij de overheid. Om een schadevergoeding te krijgen omdat de Stint niet ingezet kon worden, moesten de kinderopvangorganisaties meewerken aan het strafrechtelijk onderzoek. Dat was een voorwaarde, volgens die verklaring.
“190 kinderopvangorganisaties hebben zich hiertegen verzet. Dat is knevelarij van de overheid. Er is een stichting opgericht om de producenten van de Stint te ondersteunen. Dat zegt alles over hoe er vanuit de kinderopvang werd gekeken. Dat beeld is heel anders dan het Openbaar Ministerie doet geloven", zegt Geert-Jan Knoops.
'Miljoenen ritten met de Stint en één ongeluk zorgt voor dit circus.'
Volgens de verdediging zijn er in Nederland tussen de 800.000 en 1 miljoen vervoersbewegingen met de Stint geweest. Dat betekent dat er sinds de introductie van de Stint tussen de 8 en 9 miljoen ritten zijn gemaakt. “Er wordt één ongeluk uitgelicht, een vreselijk ongeluk, en daaraan wordt dit hele circus opgehangen,” zei Knoops.
De rechter gaf aan die uitspraak niet passend te vinden. "Ik vind het niet goed als u wat wij hier doen een circus noemt. Knoops zijn woorden nuanceert zijn woorden: “Soms zeg je in de hitte van een pleidooi dingen."
Volgens Knoops blijft de kernvraag bestaan: er is één ongeluk geweest. “Kun je dan nog spreken van een product dat schadelijk is?”
De Stint valt niet onder artikel 174
Het Openbaar Ministerie wil de twee directeuren veroordelen op basis van artikel 174 of 175 van het Wetboek van Strafrecht. Dit staat in artikel 174:
- Hij die waren verkoopt, te koop aanbiedt, aflevert of uitdeelt, wetende dat zij voor het leven of de gezondheid schadelijk zijn, en dat schadelijk karakter verzwijgende, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of een geldboete van de vijfde categorie.
- Indien het feit iemands dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met levenslange gevangenisstraf of een tijdelijke van ten hoogste dertig jaren, of een geldboete van de vijfde categorie.
Artikel 174 en 175 zijn bedoeld voor consumentengoederen en niet voor een voertuig zoals de Stint, stelt Knoops. Een vervoersmiddel is geen waar zoals beschreven in de Warenwet. De NVWA houdt toezicht op de Warenwet. Die organisatie hield geen toezicht op de Stint. Dus viel de Stint niet onder de Warenwet.
Voor voertuigen geldt een ander wettelijk kader, zoals de Wegenverkeerswet. Een vervoersmiddel is een complex samenstel van onderdelen die door verschillende producenten zijn gemaakt. Motorvoertuigen, zoals bromfietsen, vallen onder andere wetten dan de Warenwet.
Dit betoog is wat wettelijk en technisch, maar volgens de verdediging belangrijk. Want als artikel 174 en 175 niet van toepassing zijn, kun je de directeuren daar ook niet op basis van straffen.
Geert-Jan Knoops: "Er is niet eerder een vervoermiddel onderwerp geweest onder deze artikelen. Waarom niet? Omdat de wet er niet voor bedoeld is."
'De misleiding lag bij de overheid.'
Volgens advocaat Geert-Jan Knoops lag de verantwoordelijkheid niet bij de twee directeuren, maar bij de overheid. “Het ministerie was onduidelijk. Er waren geen goede regels", zei hij. Volgens Knoops deden Edwin Renzen en Peter Noorlander juist alles wat zij konden om een veilig product op de weg te brengen.
In zijn afronding was Knoops nog scherper over de rol van de overheid. Volgens hem heeft de politiek jarenlang weggekeken. Daardoor ontstond bij producenten de indruk dat zij aan de regels voldeden. De Stint was zichtbaar aanwezig in het straatbeeld, terwijl toezichthouder ILT nauwelijks betrokken was. “Het is uiterst kwalijk dat het ILT nog nooit van dit voertuig had gehoord, terwijl het juist toezicht had moeten houden op de veiligheid.”
Renzen en Noorlander kunnen volgens Knoops niet juridisch verantwoordelijk worden gehouden voor taken die bij de overheid lagen. “De misleiding lag juist bij de overheid,” stelde Knoops. Hij sprak van beleidsmatige gemakzucht, waardoor de twee directeuren in een strafzaak zijn beland. “De overheid bleef achterover leunen, terwijl zij had moeten ondersteunen.”
Dat TNO later concludeerde dat de Stint niet veilig was, kan volgens Knoops niet aan de verdachten worden verweten. “Je kunt het falen van de overheid niet afrekenen op twee directeuren.” Volgens hem zijn Renzen en Noorlander dan ook niet strafrechtelijk verantwoordelijk.
Kritiek op ministerie
De advocaten hebben veel kritiek op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De regels waren volgens hun onduidelijk. Het ministerie ging er vanuit dat er maar een paar voertuigen op de weg zouden komen. En ze hadden kunnen weten dat het er veel meer gingen zijn. Maar ook werden de regels in 2018 na het ongeluk pas echt goed vastgesteld voor de Stint.
"De fouten van het ministerie worden afgeschoven op Renzen en Noorlander", zegt Geert-Jan Knoops.
Volgens het OM is de Stint aangepast in 2014 en moest deze opnieuw gekeurd worden. Volgens de verdediging bleef de Stint binnen de richtlijnen na aanpassingen, en was dat dus niet nodig. Er was ook geen toezicht vanuit de overheid. Dus ze konden er vanuit gaan dat de Stint goedgekeurd was.
Ook de ISO-norm waar naar verwezen wordt geldt niet voor de Stint. Die norm is er voor auto-onderdelen en niet voor een voertuig als de Stint. En tijdens de ontwikkeling van de Stint bestond deze norm niet eens. "Er kon dus niet aan getoetst worden", aldus de advocaten.
Daarnaast was er geen toezichthouder of een plek waar je je kan melden als er bijvoorbeeld een terugroepactie nodig is. Meldingen over onveilige situaties komen dus niet bij de overheid. En de overheid heeft dus geen informatie om de producent te vragen om een terugroepactie als er iets mis is.
Kortom, de overheid was nalatig in het toezicht, zegt de verdediging.
Machinerichtlijn, ISO-normen en andere regels
Het betoog gaat verder over welke regels er nu van toepassing waren. Was dat de Europese machinerichtlijn, ISO-normen of de regeling bijzondere bromfietsen? “Er was op dat moment geen specifieke norm of kader. Noorlander heeft al die regels gecombineerd om tot het meest veilige product te komen", aldus de advocaat.
"Het was gissen onder welke wettelijke regeling ze vielen", zegt Knoops. Niemand kon daar toen duidelijkheid over geven destijds. Volgens de verdediging was het alleen een bijzondere bromfiets.
'Service was ook echt service'
Advocaat Geert-Jan Knoops neemt het woord over. Hij vertelt over kinderopvangorganisaties die de afgelopen dagen in de rechtszaal hebben gezeten. "Ze hebben met verbazing geluisterd naar wat het Openbaar Ministerie naar voren heeft gebracht. In een verklaring geven zij aan dat zij allemaal dezelfde ervaring hebben gehad. Het bedrijf luisterde, dacht met ons mee. Service was ook echt service. In de confirmation bias is dat weggevallen", zegt Geert-Jan Knoops.
Welke regels waren van toepassing?
Advocaat Carry Knoops betwist dat onder meer de Europese Machinerichtlijn van toepassing was, zoals het Openbaar Ministerie stelt. “Die regels waren helemaal niet van toepassing op de Stint.” Volgens haar is de BSO Stint geen machine, geen scootmobiel en geen industrieel product. “De Stint valt onder de regeling bijzondere bromfietsen en daaraan had het OM moeten toetsen.”
Knoops stelt dat de regelgeving bovendien onvolledig was. “De overheid is vergeten om het Inspectie Leefomgeving en Transport opdracht te geven toezicht te houden.” Dat toezicht is volgens haar niet vanuit de overheid georganiseerd, maar juist vanuit het bedrijf zelf. “De overheid heeft toestemming gegeven dat de Stint de weg op mocht en had daar ook toezicht op moeten houden. Dat kun je het bedrijf niet verwijten.”
Volgens Knoops blijft het daar niet bij. “De overheid biedt slechts excuses aan", stelt zij, terwijl het Openbaar Ministerie volgens haar het strafrecht inzet om het gebrek aan toezicht te compenseren. “Dat is niet alleen kwalijk voor de Stint en de directeuren, maar ook voor de samenleving.” Het OM wekt volgens haar ten onrechte de indruk dat de twee directeuren schuldig zijn aan een dodelijk ongeluk. “Daarmee wordt de samenleving in de waan gebracht dat zij verantwoordelijk zijn.”
'Het ongeluk met de Stint was een menselijke fout'
Advocaat Carry Knoops stelt dat uit uitgebreid onderzoek van het NFI blijkt dat een technisch defect aan de Stint kan worden uitgesloten. “De Stint is niet op hol geslagen en dat was technisch gezien ook niet mogelijk.” Volgens haar werkten de remmen naar behoren en zijn er geen andere storingen vastgesteld. “De motorcontroller is volledig uitgelezen en er is geen mechanisch defect aangetroffen.”
Volgens Knoops blijven er slechts twee scenario’s over. Het eerste scenario is dat de bestuurder te laat heeft geremd en daardoor door de slagbomen is gereden. “Een contrarapport acht dit scenario onwaarschijnlijk", aldus Knoops, al benadrukt zij dat niet volledig kan worden uitgesloten dat de bestuurder zich te laat heeft gerealiseerd dat er een trein aankwam. Het tweede scenario is dat de bestuurder per ongeluk gas heeft gegeven en daardoor door de slagbomen is gereden. “Ook dit scenario sluit het NFI niet uit.”
De kernvraag is volgens Knoops of er sprake is van een strafbaar verwijt. “De conclusie kan niet anders zijn dan dat dit een noodlottig ongeluk is geweest, veroorzaakt door een menselijke fout.” Zij wijst erop dat het omgaan met de Stint praktijkervaring vereiste. “Wij hebben zelf op de Stint gereden. Het voertuig is, net als een brommer of fiets, eenvoudig te bedienen.”
Knoops plaatst het ongeluk in een bredere context en wijst op andere verkeersongevallen. “Er gebeuren regelmatig ongelukken met fietsen en brommers. Worden de fabrikanten van die voertuigen dan strafrechtelijk vervolgd?” Volgens haar ligt de oorzaak niet bij de fabricage. Ter illustratie noemt zij een ander tragisch ongeval. “Een maand voor dit ongeluk is een grootmoeder met twee kleine kinderen in een bakfiets in het water gereden en daarbij omgekomen. De bakfietsfabrikant is niet vervolgd. Waarom gebeurt dat in het geval van de Stint wel?”
'Het kan pijnlijk zijn voor de nabestaanden'
Carry Knoops begint met het pleidooi. "Bij aanvang van deze zaak hebben de twee directeuren zich kort uitgesproken. Zij vinden het ongeluk vreselijk en willen niet voorbijgaan aan hun leed. Een kind verliezen is het allerergste. Het is overleven. Verdachten en wij willen daar niets aan afdoen. We ontkomen er niet aan om te beoordelen of de verdenkingen wettig en overtuigend bewezen worden. Elke discussie daarover kan de nabestaanden pijn doen. Dat realiseren wij ons als geen ander. Onze taak is om op te komen voor de verdachten. We beseffen ook dat wat wij zeggen pijnlijk en moeilijk kan zijn om aan te horen."
Knoops gaat verder: "Ook zij zijn verslagen en zoeken antwoorden. Ze dragen dit elke dag met zich mee. Dat zij het strafbare feit betwisten, betekent niet dat zij geen empathie hebben."
Zitting begint
De zitting gaat beginnen. Het requisitoir van het Openbaar Ministerie zat gisteren in een dikke map. Het pleidooi is een dik ingebonden boekwerk.