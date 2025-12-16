Opnieuw twee invallen door de politie, nu in het westen van provincie

De politie heeft dinsdagochtend twee invallen gedaan in huizen in Wouw en Bergen op Zoom. Het is onduidelijk of de invallen met elkaar te maken hebben. Ook de aanleiding van de invallen laat de politie nog in het midden. Eerder op de ochtend werden ook twee invallen gedaan in Helmond en Eindhoven.

In Wouw vielen agenten een huis aan de Plantagebaan binnen. De deur van het huis raakte ernstig beschadigd. In Bergen op Zoom heeft de politie een terrein afgezet aan de Fianestraat.

In die straat viel de politie ook een huis binnen. Ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en brandweer waren bij de inval betrokken. Inmiddels is de EOD weer vertrokken. Het terrein is nog afgezet door de politie.

De politie deelt geen details over de twee invallen in Wouw en Bergen op Zoom. Een woordvoerder kan ook niet zeggen of de invallen met elkaar te maken hebben. Zij verwacht ‘ergens de komende dagen’ meer informatie te kunnen delen.

Invallen in Helmond en Eindhoven

Ook in Helmond en Eindhoven viel de politie dinsdagochtend twee huizen binnen. In elk huis werd één persoon opgepakt. Het is ook onduidelijk of die invallen met de invallen in het westen van onze provincie te maken hebben.

Het is nog niet bekend waarom de politie de invallen heeft gedaan.