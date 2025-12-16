Advocaten: Stint-ongeluk was menselijke fout, lag niet aan de Stint zelf

Volgens de advocaten van de twee Stint-directeuren was het dodelijke ongeluk in Oss het gevolg van een menselijke fout en niet van een technisch mankement. Op dag vijf van de rechtszaak noemen zij het een noodlottig ongeluk en verwijten ze het Openbaar Ministerie tunnelvisie.

Aan het begin van haar pleidooi stond Carry Knoops stil bij het verdriet van de nabestaanden na het ongeluk met de Stint. “Een kind verliezen is het allerergste. Het is overleven", zei zij. Dat haar cliënten de strafbare feiten betwisten, betekent volgens haar niet dat zij geen empathie voelen. “Ook zij zijn verslagen en dragen dit elke dag met zich mee.” Volgens Knoops wilden de directeuren na het ongeluk contact opnemen met de nabestaanden, maar werd dat door de politie tegengehouden. “Het is een onjuiste voorstelling van zaken dat zij geen enkel medeleven zouden hebben gehad.”

"Het was menselijk handelen."

Inhoudelijk stelde Knoops dat uit uitgebreid onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut blijkt dat een technisch defect aan de Stint kan worden uitgesloten. “De Stint is niet op hol geslagen, dat was technisch gezien ook niet mogelijk,” zei zij. Volgens haar werkten de remmen en zijn er geen storingen of mechanische gebreken gevonden. Volgens Knoops blijven er twee scenario’s over. “Of de bestuurder heeft te laat geremd, of zij heeft per ongeluk gas gegeven.” Beide scenario’s wijzen volgens haar op menselijk handelen. “Dat is iets anders dan een strafbaar verwijt aan de directeuren.” Ze benadrukte dat er in zeven jaar tijd slechts 44 meldingen waren die geen servicemeldingen betroffen. “Dat rechtvaardigt geen beeld van een onveilig voertuig.”

"Het is tunnelvisie."