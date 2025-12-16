Rick dreigt met zijn kinderen het water in te rijden en moet de cel in

Rick S. (36) uit Berghem heeft een celstraf gekregen van tien maanden, waarvan zes voorwaardelijk, voor het stalken van zijn ex. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch dinsdag geoordeeld. Maandenlang stalkte hij zijn ex, stuurde hij haar talloze berichten en reed hij haar klem. Naast de celstraf krijgt de man een reeks van maatregelen opgelegd, zoals een behandeling en een contact- en locatieverbod.

“Net bij de Mac geweest met de jongens. Ik rij een meer in. Meld ze maar af…” Met die woorden joeg Rick S. (36) uit Berghem zijn ex afgelopen mei de stuipen op het lijf. Hij en zijn vrouw lagen in scheiding en Rick kon daar niet mee omgaan. Daarom stalkte hij haar maandenlang, en stuurde hij het bewuste bericht toen hij met zijn zonen in de auto zat.

Ruzie

Meer dan 1600 pagina’s met berichten zitten er in het dossier. Rick volgde zijn ex na hun scheiding bijvoorbeeld nog via de Tesla-app, waardoor hij ineens op allerlei plekken opdook, tot aan haar ziekenhuisbed aan toe. Verder bonsde hij bij haar op de ramen. En ondanks alle waarschuwingen en een eerste korte periode in de cel hield het maar niet op.

In augustus liep het totaal uit de hand. Rick was naar het huis van de ouders van zijn ex gereden en was daar in de tuin gaan zitten. Er ontstond een fikse ruzie en Rick mishandelde zijn ex. Toen ze naar het politiebureau vluchtte, vond hij haar weer via de Tesla-app en reed haar na haar aangifte klem om alsnog een gesprek af te dwingen.

Voetveeg

De officier had tijdens de zitting geen woorden voor zoveel controledrang. Dat was al in de relatie, maar dat werd nog vele malen erger toen duidelijk werd dat de vrouw echt wilde scheiden en met de kinderen naar haar ouders in Oss ging. Rick kreeg het allemaal niet op een rijtje en bleef contact zoeken. Het appje in mei dat hij het meer in zou rijden, was een van de dieptepunten.