Sean Paul komt naar Paaspop: 'Luid gejuich op kantoor'

Wereldster Sean Paul is toegevoegd aan de line-up van Paaspop 2026. De Jamaicaanse artiest, bekend van onder meer de hits 'No Lie', 'Temperature' en 'Get Busy', zal de vrijdagavond afsluiten in de Apollo-tent, waar liefst 20.000 bezoekers kunnen luisteren naar Sean Paul.

Paaspopdirecteur Peter Sanders is er blij mee dat Sean Paul naar zijn festival komt. "Toen ik hier op het Paaspopkantoor liet weten dat we Sean Paul geboekt hadden, steeg er een luid gejuich op. Hoewel we de komende tijd nog flink wat namen gaan aankondigen, ben ik al erg tevreden met de line-up tot nu toe", zegt Sanders.

Paaspop wordt in 2026 georganiseerd van 3 tot en met 5 april. Eerder werden al flink wat namen bekendgemaakt die op deze editie van het Schijndelse festival zullen optreden. Bezoekers kunnen onder meer genieten van optredens van de Britse superster Tom Odell, rave-legende Scooter, Kensington en ook van K3.

Maar ook DI-RECT, Son Mieux, Pommelien Thijs, Kyle Starkey f2f Tjade, Racoon, De Jeugd van Tegenwoordig, Funk Tribu, Acda en De Munnik en Suzan & Freek, Triggerfinger, Pendulum Live en Antoon staan in 2026 op het Paaspop-podium.