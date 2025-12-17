Op het erf bij Jac staat 130 kuub aan bierdopjes: 'Voor het goede doel'

Drie jaar geleden kreeg Jac uit Tilburg zes miljoen bierdopjes cadeau voor zijn 70ste verjaardag. Die bracht hij allemaal naar de ijzerhandelaar in ruil voor geld om te doneren aan het Diabetes Fonds, voor zijn dochter die diabetes heeft. Maar daarmee was Jac’ verzameldrang nog niet geblust.

Al lange tijd verzamelden de doppen zich in grote zakken achter zijn huis. Anderhalf jaar lang bleven de zakken zich vullen. “Omdat de ijzerprijzen erg laag zijn, wilde ik wachten met het verkopen van de doppen”, legt Jac uit. Jac verzamelt de doppen samen met zijn goede vriend Marcel. Eén keer per jaar trekken ze samen door het land om overal de dopjes op te halen. Hun doel is om met de doppen zoveel mogelijk geld op te halen voor het Diabetes Fonds. Al is het verzamelen tegenwoordig ook een hobby geworden die een beetje uit de hand is gelopen.

Marcel was ook de persoon die Jac in 2022 voor zijn verjaardag verraste met zes miljoen doppen. Die had hij samen met vrienden bij elkaar verzameld voor de jarige job. “We gaven hem dertig kuub bierdoppen cadeau. Op de dag van zijn verjaardag werd de vrachtwagen voor zijn deur leeggekiept”, vertelt Marcel.

Op de oprit van Jac liet Marcel in 2022 de zes miljoen dopjes afleveren

130 kuub aan bierdoppen

Die dertig kuub is alleen niks bij wat er op dit moment bij de doppenverzamelaar op het erf staat. “Er staan zo’n honderd tassen van ieder één kuub en vijfentwintig van 1,5 kuub. In totaal gaat het om bijna 130 kuub aan bierdopjes”, vertelt goede vriend Marcel trots. En die doppen worden donderdag allemaal opgehaald. Niet omdat de ijzerprijzen hoog zijn, maar omdat het tijd is om ze te verkopen en het geld weer te doneren aan het Diabetes Fonds. “Ik heb even een simpel rekensommetje gedaan en kom uit op zo’n 20 miljoen doppen”, zegt Jac.

Jac heeft 20 miljoen bierdoppen bij elkaar verzameld voor het goede doel (foto: Marcel Teunissen).

Donderdag wordt er 18 cent per kilo voor de doppen betaald. Dat moet ruim 10.000 euro opleveren. Dikke flappen zien de mannen zelf alleen niet. “Al het geld dat we met de doppen ophalen, wordt direct overgemaakt naar het Diabetes Fonds. Wij zien zelf geen euro, dat willen we niet.” Hoe krijg je zoveel doppen bij elkaar?

Dat is het werk van verschillende vrijwilligers, leggen de mannen uit. En daar zijn zij natuurlijk onderdeel van, maar ook de vrouw en dochter van Jac helpen mee. “Mijn vrouw maakt elke week een rondje langs de restaurants in de buurt om de doppen op te halen en mijn dochter verzamelt ze weer in haar eigen woonplaats.” De vrijwilligers hebben een dagtaak aan het verzamelen, maar dat vindt Marcel niet erg. “Ik verzamel liever doppen en verspreid het verhaal, dan dat ik elke maand een tientje naar het fonds overmaak.”